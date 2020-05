Oostende voert reservatiesysteem in voor drukste stukken strand Leen Belpaeme

19 mei 2020

16u11 74 Oostende Wie deze zomer op één van de vier stranden dichtst bij het centrum van Oostende wil plaatsnemen zal eerst online moeten reserveren. Inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten zouden altijd plaats moeten hebben, maar ook dagtoeristen kunnen reserveren. Dit kan gratis. Op de andere stranden buiten het centrum kan je wel vrij plaatsnemen. “Hier verwachten we geen problemen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD)





Op topdagen in de zomer komen soms tot 50.000 strandgasten naar Oostende. Als we deze zomer de sociale afstand moeten respecteren kunnen er in Oostende 30.000 mensen terecht in de bewaakte zwemzones. “We zijn tot de conclusie gekomen dat er maatregelen nodig zijn om de stranden deze zomer veilig te houden”, licht burgemeester Bart Tommelein toe. “Vooral de stranden tussen het Zeeheldenplein en het Thermae Palace hotel worden het drukst bezocht. Veel mensen nemen de trein naar Oostende en nemen plaats op één van de dichtste stranden bij het station. In deze zone liggen ook de meeste hotels en appartementen. Om deze stranden te monitoren zullen we werken met een flexibel reservatiesysteem. Mensen zullen online hun plaats op één van de vier stranden moeten reserveren. Er zullen ook grote borden staan waar iedereen in realtime kan volgen hoe druk het is op de stranden.” Hoe het systeem precies zal werken is nog niet duidelijk. “We hebben een aanbesteding uitgeschreven. Hoe het systeem in zijn werk zal gaan, hangt dan ook af van de voorstellen die we binnen krijgen”, zegt Tommelein.

Volgens de burgemeester zullen inwoners, tweede verblijvers en hotelgasten altijd een plaats kunnen bemachtigen. Hoe dat zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar Tommelein benadrukt ook dat iedereen welkom blijft. “We willen mensen er vooral toe aanzetten om hun bezoek beter te plannen en op voorhand hun plaats op het strand te reserveren. Op die manier vermijden we dat mensen urenlang in de auto zitten en eenmaal aangekomen niet meer op het strand kunnen.”

Strandzeilen

De stad wil zo weinig mogelijk vaste constructies op het strand plaatsen om het strandgevoel niet te belemmeren, maar er wordt wel sterk ingezet op het gebruik van strandzeilen. “We gaan enerzijds naast de twee bestaande concessies twee extra stranduitbaters toelaten die strandstoelen en strandzeilen verhuren. Deze zullen goed zijn voor 1.000 en 1.300 plaatsen. De zeilen kunnen ’s morgens al uitgezet worden volgens de maatregelen zodat iedereen de nodige afstand houdt. Mensen zijn niet verplicht om deze te huren. Ze mogen ook zelf een strandzeil meenemen.” De zeilen zijn echter niet verplicht. “We zullen het enkel sterk aanraden. Het is immers de ideale manier om een eigen zone af te bakenen op het strand en afstand te bewaren van andere strandgasten.”

De maatregelen zullen in eerste instantie in goede banen geleid worden door een beach team met jobstudenten. “We zullen het strand niet vol zetten met politiemensen, maar er is wel strandpolitie aanwezig in een post ter hoogte van het Kursaal.” Op de andere stranden van de stad zoal de Oosteroever, Mariakerke of Raversijde mag je wel gewoon langskomen. “Op deze stranden is niet zo druk als in het centrum van de stad. We nemen hier geen extra maatregelen.”

Er zullen pas redders ingezet worden aan de kust vanaf eind juni. Oostende wil het systeem al vroeger beginnen testen, maar een exacte datum is er nog niet.

