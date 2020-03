Oostende verwijdert zitbanken op de zeedijk aan het Kursaal en slechts 5 mensen tegelijkertijd in containerpark Leen Belpaeme

17 maart 2020

11u01 5 Oostende Na het bericht van Bart Tommelein op sociale media gisteren heeft schepen Björn Anseeuw nu beslist om alle banken aan het Kursaal te verwijderen. Gisteren waren de banken nog volzet met mensen die genoten van de zon.

De burgemeester maakte zich boos omdat mensen de boodschap om afstand te houden van elkaar nog altijd niet goed begrepen hebben als ze samen op een bankje gaan zitten. Hij dreigde er toen nog mee om de banken weg te nemen, maar vandaag werd die opdracht dan toch gegeven door bevoegde schepen Björn Anseeuw in samenspraak met de burgemeester.

De stad neemt ook maatregelen in het containerpark. “Door het vele thuiswerk is blijkbaar iedereen aan het klussen geslaan. Een grote drukte op het containerpark is onverantwoord. Daarom heb ik beslist om maximum 5 bezoekers tegelijkertijd toe te laten op het containerpark Oostende - de Stad aan Zee”, zegt schepen Björn Anseeuw. Deze maatregel zal ongetwijfeld tot lange wachttijden leiden, hou daar rekening mee voor je vertrekt.