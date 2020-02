Oostende verwent shoppers met oesters voor Valentijnsdag Leen Belpaeme

12 februari 2020

14u25 0 Oostende Komend weekend haalt Oostende alles uit de kast om shoppers in valentijnstemming te brengen. In de winkelstraten worden onder meer Oostendse oesters uitgedeeld.

Oostende pakt in het weekend net na valentijn uit met heel wat romantische acties. In de hotels loopt er bijvoorbeeld een valentijnsactie, waarbij je een romantische fotoshoot op het strand krijgt als je een kamer boekt. “Maar met valentijn leggen we ook de shoppers extra in de watten”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Heel wat etalages zijn warm en liefdevol aangekleed. Restaurants pakken uit met speciale valentijnsmenu’s en de winkels leggen hun klanten in de watten met een hapje of een drankje, een valentijnscadeautje of een ander extraatje. In de winkelstraten worden dan weer oesters uitgedeeld. Met de Belgische Oesterkwekerij De Oesterput en de Oostendse oester ‘Ostendaise’ trakteert Toerisme Oostende vzw in samenwerking met het Economisch Huis de shoppers zo op een lokale delicatesse. De Ostendaises worden zowel op zaterdag als op zondag uitgedeeld in de winkelstraten.

“Oostende heeft een imago opgebouwd als shoppingstad met een aantrekkelijk aanbod en waar steeds iets te beleven valt, ook op zondag”, zegt schepen voor Ondernemen Charlotte Verkeyn. “In de toekomst gaan we hier verder hard op werken door actief in te zetten op het aantrekken van zaken die een extra dimensie geven aan het winkelgebeuren.”