Oostende verplicht mondmaskers nu ook bij taxichauffeurs en passagiers Leen Belpaeme

28 juli 2020

20u49 0 Oostende In het kader van de bijkomende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verplicht Stad Oostende vanaf woensdag 29 juli het gebruik van mondmaskers voor taxichauffeurs en hun passagiers.

In heel het land neemt het aantal Covid-19 besmettingen opnieuw toe. Ook in Oostende stellen we een stijging vast van het aantal besmettingen. Daarom nam Stad Oostende - naast de verstrengde nationale maatregelen - een aantal bijkomende maatregelen. Zo is het sinds zaterdag verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen op het openbaar domein binnen de bebouwde kom, voor iedereen vanaf 12 jaar.

Vandaag werd via een burgemeestersbesluit beslist dat alle taxichauffeurs en hun passagiers vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondmasker moeten dragen. Het is verplicht een mondmasker te dragen van zodra er zich een passagier in het voertuig bevindt. Een taxichauffeur die alleen in de auto zit, hoeft het dus niet te dragen. De Lokale Politie zal de naleving van de opgelegde maatregelen opvolgen en handhaven.