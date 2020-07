Oostende verplicht mondmaskers in volledige bebouwde kom Bart Boterman

24 juli 2020

16u37 16 Oostende Nadat de waarnemend West-Vlaams gouverneur Anne Martens het dragen van een mondmasker verplicht maakt op alle zeedijken aan de Belgische kust, gaat Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) nog een stapje verder. “Mondmaskers zullen worden verplicht in de volledige bebouwde kom van onze stad”, zegt hij.

“De situatie is te ernstig om niet in te grijpen. Wie zich vanaf zaterdag verplaatst in de bebouwde kom in Oostende, zal een mondmasker moeten dragen. We willen de verspreiding van het virus maximaal indijken. De politie zal toezien op de handhaving ervan”, bevestigt Tommelein aan onze redactie. “Momenteel ben ik het burgemeestersbesluit daaromtrent aan het finaliseren. We bekijken ook nog welke uitzonderingen worden toegestaan.”

Ook Knokke-Heist heeft de mondmaskerplicht doorgevoerd, zelfs voor het volledige grondgebied. Ook in De Haan, Blankenberge, Brugge en Nieuwpoort geldt de mondmaskerverplichting in winkelstraten.