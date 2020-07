Oostende verplicht mondmasker in winkelstraten en start voorbereidingen voor lokaal systeem voor contacttracing Leen Belpaeme

22 juli 2020

13u57 0 Oostende Na de stijging van het aantal coronabesmettingen nemen steeds meer lokale besturen extra maatregelen. Ook in Oostende werd een aantal nieuwe gevallen geregistreerd. De stad zal daarom strenger controleren in de horeca en mondmaskers verplichten in de winkelstraten en sterk aanraden op de zeedijk.

Op maandag 20 juli voerde het coronatestcentrum in Oostende 48 testen uit. Daarvan waren er 9 positief. Het betreft inwoners van Oostende en één persoon uit Bredene. Woensdagmorgen kwam de Veiligheidscel van Stad Oostende bijeen. Er werd beslist om bijkomende maatregelen te nemen. Zo worden mondmaskers verplicht op alle markten en in de winkelstraten. Het gebruik van een mondmasker op de zeedijk, de Visserskaai, de uitgaansbuurten en andere drukke plaatsen wordt sterk aanbevolen. Dat zal ook duidelijk aangeduid worden. De politie zal ook strenger controleren op het verplichte gebruik van mondmaskers door horecapersoneel. Er wordt daarnaast extra gecontroleerd in horecazaken en beachbars op het verplicht zitten en er wordt ook op toegezien dat de zitcapaciteit niet overschreden wordt. In de Visserskaai worden dan weer maatregelen genomen om meer ruimte te geven aan de voetgangers. De viskramen zullen achteruit worden geplaatst om plaats te maken. De bijkomende maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Stad Oostende treft ondertussen ook de nodige voorbereidingen om een lokaal systeem voor contacttracing op te zetten.

Stad Oostende vraagt iedereen om de maatregelen goed na te leven. “Als we allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen, kunnen we erger vermijden en blijven genieten van onze stad aan zee. Hou het veilig en draag zo zorg voor jezelf en voor anderen”, besluit het stadsbestuur.