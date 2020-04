Oostende verdeelt paaseitjes onder vaste bezoekers van de Ontmoetingscentra Leen Belpaeme

14 april 2020

17u34 0 Oostende De Stad Oostende verdeelt deze week 800 zakjes met paaseieren onder de vaste bezoekers van de ontmoetingscentra in Oostende. Op die manier krijgen de inwoners iets lekker, maar kunnen medewerkers van de stad ook nagaan om alles nog in orde is een maand nadat de centra moesten sluiten in kader van de coronamaatregelen.

De eitjes waren al besteld voor het paasmenu in de OC’s en konden niet meer geannuleerd worden. Om ervoor te zorgen dat de paaseieren niet verloren gaan werden ze uitgedeeld onder de bezoekers die nu thuis moeten blijven. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om ook eens te controleren hoe het met iedereen gaat. Er is wel een Sociale Noodlijn in de stad, maar niet iedereen zal spontaan om hulp vragen. De OC’s zijn ondertussen al een maand gesloten. “We gaan langs bij mensen die normaal gezien dagelijks langskomen bij ons. Dit in navolging van wat de centrumleiders sowieso elke dag doen. Zij bellen regelmatig naar de bezoekers van hun eigen centrum. Tijdens het afgeven van de chocolade kunnen we echter ter plaatse bekijken of er een probleem is. We rekenen hiervoor op de hulp van de technisch beambten, die ander technisch werkloos zijn. Ze mogen niet binnengaan bij de mensen en ze werden voorzien van mondmaskers en handschoenen om het allemaal ook veilig te houden”, licht schepen Maxim Donck (N-VA) toe.