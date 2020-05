Oostende verdeelt komende dagen eerste mondmaskers en koopt 40.000 herbruikbare katoenen maskers aan Leen Belpaeme

04 mei 2020

18u22 0 Oostende De eerste mondmaskers die gemaakt werden door vrijwilligers zullen in de komende dagen verdeeld worden. Er zijn 250 vrijwilligers aan de slag om dat mogelijk te maken. De stad kocht daarbovenop ook 40.000 herbruikbare maskers om zeker in mei alle inwoners van een gratis exemplaar te voorzien.

Afgelopen weekend werd al voor 8.000 personen een aanvraag ingediend bij de stad Oostende om een mondmasker te ontvangen. De stad werkt momenteel met vrijwilligers om de mondmaskers te maken, maar heeft ook 40.000 exemplaren besteld. “Op basis van het aantal vrijwilligers zouden we er te lang over doen om ze allemaal te laten maken”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA) “De eerste mondmaskers zijn ondertussen klaar en zullen in de komende dagen verdeeld worden aan zij die ze het meest nodig hebben. “De mondmaskers die nu klaar zijn moeten we eerst 24 uur laten liggen, wassen en dan pas kunnen we ze versturen naar de inwoners. Ze zullen eerste bedeeld worden aan de mensen die een aanvraag hebben ingediend, maar de ontmoetingscentra zullen ook bekijken of er mensen zijn in kwetsbare situaties die een masker nodig hebben.”

Naast de herbruikbare maskers in katoen kocht de stad ook 100.000 FFP2 maskers en werden nog 125.000 chirurgische mondmaskers besteld. “Deze worden voorbehouden voor politie, scholen, woonzorgcentra, stadspersoneel en eerstelijnszorg zoals kinesisten. Daarom hebben we er zoveel nodig, want je kan ze maar eenmaal gebruiken. Tijdens de exit rekenen we dat er 12.000 mondmaskers per week verbruikt worden.”

Alle Oostendenaars kunnen een mondmasker aanvragen via www.oostende.be/aanvraag-mondmaskers, vanaf vandaag kan dat ook telefonisch via de Sociale Noodlijn (0800 1 8400 of 059 25 85 85).