Oostende steunt lokale muzikanten met playlist op Spotify ‘Ostend is Music’ Timmy Van Assche

29 oktober 2019

11u46 4 Oostende Oostendse muzikanten - bands, dj’s, rappers en ga zo maar door - krijgen binnenkort de kans om hun eigen nummers te promoten via een Spotify-kanaal van de stad. Hiermee wil de dienst Cultuur lokale artiesten nog beter ondersteunen en ze een wereldwijd forum bieden.

“Om de noden van Oostendse pop- en rockmuzikanten, dj’s en producers te achterhalen, werd in april een éénmalige Popraad georganiseerd”, begint cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Er werd gedebatteerd over wat beter kan, wat de wensen en verzuchtingen zijn, en wat alle partijen kunnen doen. Uit de bevraging bleek onder meer dat de lokale artiesten ondersteuning van de stad missen. Daarom nemen we enkele initiatieven waardoor de muzikanten een forum krijgen om hun muziek nog meer aan de man te brengen.”

250 miljoen luisteraars

Daarom zal de stedelijke dienst Cultuur onder de naam ‘Ostend is Music’ een Spotify-playlist opstarten. De streamingdienst kent wereldwijd net geen 250 miljoen gebruikers, waarvan 113 miljoen kiezen voor een betalend abonnement. Spotify is in 79 landen actief en beschikbaar via onder meer smartphone, tablet en computer. Straffer nog: de Zweedse productontwikkelaar schat dat tegen het einde van dit jaar Spotify tussen de 255 en 270 miljoen gebruikers zal tellen. De Oostendse muzikanten kunnen dus een heel brede markt aanboren.

Inschrijven

“Bands, dj’s, rappers: elke muzikant mag zijn of haar muziek insturen van een digitaal inschrijvingsformulier via de website van stad Oostende”, vervolgt Plasschaert. “Als de inzendingen aan de voorwaarden voldoet, goedkeuring krijgt van de juryleden (Gregory Delahaye, Arne Speltincx en Dieter Debron, red.), dan mogen de muzikanten hun muziek onder het Spotify-account van de stad uploaden.” Wat de voorwaarden zijn? Minstens één bandlid moet in Oostende gedomicilieerd zijn, de muzikanten mogen geen politiek mandaat bekleden en racistische, homofobe of religieuze boodschappen zijn uit den boze. Alle info: www.oostende.be/ostendismusic. Op 7 november op 19 uur is er in het stadhuis een infoavond over het project. Bart Plasschaert vult nog aan dat de vrijetijdspas UiTPAS doorheen het jaar verschillende acties zal ondernemen waardoor de Spotify-lijst regelmatig aandacht krijgt.