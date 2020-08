Oostende start extra controles op netheid: “Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een GAS-boete” Leen Belpaeme

04 augustus 2020

18u28 2 Oostende Oostende is deze week gestart met controles op netheid en sluikstorten. De stadsdiensten werken daarvoor samen met de politie. De komende 8 weken wordt er al zeker in het centrum en in de wijken van de stad gecontroleerd. “Nu is het soms dweilen met de kraan open.”

Tijdens een eerste actie op het te vroeg buiten zetten van huisvuilzakken werden al 32 boetes uitgeschreven in het centrum. “Vuilniszakken worden veel te vroeg buiten gezet, waardoor meeuwen vrij spel krijgen en de straten bezaaid liggen met afval. Daarnaast worden te veel afval en sigarettenpeuken op de grond gegooid. Onze afvalkorven worden volgepropt met huisvuilafval. Die overlast, veroorzaakt door mensen die zich niet aan de regels houden, kan niet worden getolereerd”, aldus Anseeuw.

30 extra personeelsleden

Oostende nam deze zomer tijdelijk 30 personeelsleden extra in dienst om mee de stad proper te houden. “We hebben onder meer beslist om de vuilbakken drie keer per dag te legen. Daar kruipt heel wat tijd in. Wij leveren als stad heel wat inspanningen, maar soms is het echt dweilen met de kraan open. We moeten daarom streng optreden tegen de mensen die de stad vervuilen”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Ondanks de vele initiatieven moeten we jammer genoeg vaststellen dat er nog steeds heel veel overlast is. Als we dit probleem willen oplossen, moeten we daadkrachtig optreden. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt zonder pardon een GAS-boete , vult schepen Maxim Donck (N-VA) aan.

De acties zullen worden uitgevoerd door de gemeenschapswachten en door de lokale politie. Iedere week zullen er twee avond/ochtend-afvalzakkenacties plaatsvinden in het centrum en in telkens een andere wijk van de stad. De sigarettenpeukacties worden tweemaal per week georganiseerd en zullen plaatsvinden in het centrum van de stad.