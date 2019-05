Oostende start eigen maatwerkafdeling voor mensen met arbeidshandicap Leen Belpaeme

21 mei 2019

12u53 0 Oostende Met De Oesterbank heeft Oostende al een maatwerkbedrijf, maar sinds 1 januari 2019 kan een bedrijf of stad ook een maatwerkafdeling oprichten. De stad Oostende diende een aanvraag in en kreeg nu ook het label toegekend.

Met het label kan de stad een maatwerkafdeling opstarten. De bedoeling is om mensen met een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek, of langdurige werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt, aan het werk te krijgen. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. “De oproep stond open voor bedrijven, maar wij hebben beslist om als stad een eigen afdeling te creëren om mensen tewerk te stellen. We kunnen tot zeven mensen aanwerven binnen deze dienst samen met één begeleider. Vanuit de Vlaamse overheid krijgen we dan loonsubsidies. Het is niet de bedoeling dat die mensen hier jaren blijven werken. Een belangrijk onderdeel om het label te krijgen is dat er doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd naar een job in het normale circuit of binnen de stad zelf. Daarna kunnen nieuwe mensen de plaats innemen”, licht schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) toe.

De stad wil een voortrekkersrol spelen. “Ik ben zeer trots dat we als stad meewerken aan projecten om deze mensen kansen te geven. Als stad kunnen wijeen cruciale rol spelen. Dit label is de eerste stap en naar ik heb vernomen zouden wij het eerste bestuur met het label zijn.”