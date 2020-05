Oostende start deze week donderdag- en zaterdagmarkt weer op Leen Belpaeme

26 mei 2020

13u03 8 Oostende De stad tekende een plan uit om de herstart van de donderdag- en zaterdagmarkten veilig te laten verlopen. Op donderdag zijn voorlopig enkel voedings- en bloemenkramen toegelaten.

Zo wordt de donderdagmarkt alleen op de Groentemarkt en het Mijnplein georganiseerd. Omdat een normale donderdagmarkt méér dan 50 kramen telt, worden nu enkel voedings- en bloemenkramen toegelaten. Zo blijft de markt op donderdag onder de limiet van 50 kramen die door de Nationale Veiligheidsraad werd vastgelegd. De zaterdagmarkt wordt wel een volledige markt, met alle kramen op het Wapenplein en de Groentemarkt. Dit gaat over minder dan 50 kramen, waardoor alle marktkramers kunnen komen op zaterdag.

Er is voor beide markten een circulatieplan opgesteld per plein met een vaste in- en uitgang waar de telling van de bezoekers zal gebeuren. Per 1,50 meter kraam mag er één bezoeker op het plein. Op donderdag mogen maximum 130 bezoekers tegelijkertijd op de Groentenmarkt en 140 op het Mijnplein. Op zaterdag mogen 88 bezoekers op het Wapenplein en 102 op de Groentenmarkt. Op de markt wordt gevraagd in dezelfde richting te circuleren. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk individueel te komen winkelen. Uiteraard zijn mensen die een hulpbehoevende begeleiden, welkom, net zoals ouders met minderjarige kinderen.