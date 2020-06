Oostende stapt in Vlaams fonds om te voorkomen dat inwoners dakloos worden Leen Belpaeme

17 juni 2020

19u53 13 Oostende Stad Oostende stapt in het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen, waarmee de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunt in de strijd tegen armoede. Dit is noodzakelijk, want ook in Oostende lopen jaarlijks zo’n 300 gezinnen een verhoogd risico om dakloos te worden.

Stad Oostende maakte van armoedebestrijding dé prioriteit voor deze legislatuur. ‘Samen woonproblemen zo vroeg mogelijk detecteren en uithuiszetting voorkomen’ is een van de actiepunten. Want elk jaar hebben in onze stad zo’n 300 gezinnen problemen om hun huur te betalen. Hierdoor stijgt het risico op uithuiszetting door de vrederechter.

De Vlaamse overheid wil de lokale besturen ondersteunen in de strijd tegen deze vorm van armoede en lanceert daarom het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen. Sinds 1 juni kan dit fonds aangesproken worden. “Het Fonds vangt een stuk van de huurachterstal op, zodat er een opening kan blijven om te bemiddelen tussen huurder en eigenaar. Stad Oostende neemt hierin een sleutelrol op. We engageren ons tot een traject van minstens 12 maanden met het oog op een duurzame oplossing. In ruil ziet de verhuurder af van verdere juridische stappen. Zo kunnen we mensen in armoede extra ondersteunen met hun woonproblemen”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Aanvraag om te bemiddelen

Concreet betekent dit dat elke Oostendenaar met een huurachterstal van minstens 2 maanden zich voortaan kan aanmelden voor een aanvraag tot bemiddeling. Elke aanvraag wordt behandeld door het OCMW. Een sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker wijst uit of het Fonds ingezet kan worden. Is dit het geval, dan wordt een overeenkomst gesloten tussen de betrokken huurder, de verhuurder en het OCMW. Hierbij worden enkele afspraken vastgelegd: die zijn op maat, maar omvatten altijd een afbetalingsplan en een opvolgingstraject van minimaal 12 maanden.