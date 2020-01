Oostende snoept nieuwe fabriek voor onderwaterdrones af van Zeebrugge Leen Belpaeme

07 januari 2020

19u29 0 Oostende ECA Group zal zijn nieuwe fabriek in de haven van Oostende vestigen, en dus niet in Zeebrugge. In Oostende zullen onderwaterdrones voor de Belgische en Nederlandse marine gebouwd worden.

De Franse groep ECA is expert in robotica, geautomatiseerde systemen, simulatie en industriële processen. Aanvankelijk was gezegd dat de fabriek - voor de bouw van dronesystemen voor de twaalf nieuwe mijnenjagers van de Belgische en Nederlandse marines - in Zeebrugge zou komen. Maar Oostende haalde uiteindelijk het contract binnen. “Dit is heel belangrijk voor Oostende. De jongste maanden hebben we hier dan ook heel hard aan gewerkt. We hadden al de ambitie om een dronehub te creëren. Deze investering voor onderwaterdrones past daar perfect bij”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Dit zal een enorme boost geven aan onze economie. Er zal zowel gekwalificeerd als niet-gekwalificeerd personeel nodig zijn en dat is goed voor de werkgelegenheid in onze stad Bart Tommelein (Open Vld)

“Dit zal een enorme boost geven aan onze economie en zo kunnen we de ambitie waarmaken om te diversifiëren in de haven van Oostende.” De stad kampt met een hoge werkloosheidsgraad van 10,2 procent. De nieuwe fabriek is dan ook zeker welkom. “Er zal zowel gekwalificeerd als niet-gekwalificeerd personeel nodig zijn en dat is goed voor de werkgelegenheid in onze stad.”

De nieuwe fabriek is een van de economische compensaties, nadat het contract voor de bouw van nieuwe mijnenvegers was toegekend aan een Frans consortium dat ECA samen met Naval Group vormt. Het contract zou jaarlijks goed zijn voor 350 jobs. België en Nederland kopen samen twaalf nieuwe mijnenvegers aan voor 2,2 miljard euro. De levering van het eerste schip wordt verwacht in mei 2024.