Oostende sluit station dan toch niet na overleg met gouverneur Leen Belpaeme

09 augustus 2020

09u45 45 Oostende In Oostende wordt de pre-alarmfase van het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Dat zegt Bart Tommelein op Twitter.

Heel wat kustgemeenten nemen maatregelen nadat Blankenberge en Knokke-Heist beslisten dat ze vandaag geen dagjestoeristen ontvangen, na vechtpartijen op hun stranden. Ook in Oostende vreest Tommelein dat de dagjestoeristen nu naar zijn badstad zullen trekken. Hij riep de veiligheidscel bijeen om te bekijken welke maatregelen moeten genomen worden. Eerst werd aangekondigd dat het station om 11 uur zou sluiten. Ondertussen zijn wel al duizenden toeristen aangekomen met de trein. Die reizigers zitten met heel wat vragen over hun terugrit, maar de beslissing werd ook al teruggedraaid. “De Veiligheidscel heeft in overleg met de gouverneur beslist dat het station niet zal sluiten als de andere stations aan de kust open blijven. Toch blijven we aan NMBS vragen om het aantal reizigers en treinen te beperken”, laat Tomelein ondertussen weten.

