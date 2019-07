Oostende slaat alarm over Frans windmolenpark pal op route ferry’s naar Groot-Brittannië TT

06 juli 2019

11u36

Bron: Belga 1 Oostende Het windmolenpark dat Frankrijk voor de kust van Duinkerke plant, ligt pal in de vaargeulen die de haven van Oostende met het Verenigd Koninkrijk verbindt. Oostende dreigt zo onbereikbaar te worden voor ferry's van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het Oostendse havenbestuur luidt de alarmbel en bezorgt de Franse overheid maandag een juridisch advies. Als die daar geen gehoor aan geeft, onderneemt de haven juridische stappen. Dat zegt Dirk Declerck, CEO van de Haven van Oostende in De Tijd.

"Het windmolenpark brengt de ferrydiensten naar het Verenigd Koninkrijk, die we door de brexit weer willen opstarten, in gevaar", zegt Declerck. "Dover en Ramsgate worden onbereikbaar. Als het project doorgaat, wordt de klassieke vaarroute die ook gebruikt wordt door andere schepen volledig geblokkeerd. Dat is not done."

De Franse overheid gunde de ontwikkeling van het nieuwe windpark 10 kilometer boven Duinkerke vorige maand aan het Franse staatsenergiebedrijf EDF. Het 70 km² grote park grenst aan de Belgische territoriale wateren waar iets noordelijker ook een Belgisch windpark komt. Tegen 2026 komen er 45 turbines op, goed voor een capaciteit van 600 MW. De bouw kost 2 miljard euro.

Het Oostendse havenbestuur heeft minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) sinds begin vorig jaar herhaaldelijk op de kwestie gewezen, zodat de locatie van het park kon worden aangepast. De Belgische regering nam contact op met de Franse overheid, maar voorlopig kwam er geen officiële reactie.

Momenteel zijn er geen ferrydiensten meer tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk maar dat is niet relevant, zegt de Gentse professor havenrecht Eric Van Hooydonk. Hij begeleidt als bestuurder de haven in het dossier. "Kuststaten mogen in hun twaalfmijlszone geen bouwwerken uitvoeren die de toegang naar havens in buurlanden hinderen. Dat is vastgelegd in het Zeerechtverdrag van de VN dat door België en Frankrijk is ondertekend.”