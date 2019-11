Oostende schrapt premies voor gevelrenovatie en eerste woning voor jongeren. Budget voor huursubsidie wordt wel opgetrokken Leen Belpaeme

27 november 2019

14u31 0 Oostende Het stadsbestuur wil af van verschillende woonpremies die de laatste jaren ingevoerd werden in Oostende. Concreet wordt de premie voor jongeren die een eerste woning kopen en de gevelrenovatiepremie afgeschaft. “We heroriënteren de middelen voor wonen en focussen op het verhogen van de woonkwaliteit”, zegt schepen Kurt Claeys (Open VLD)

“We gaan de terugbetaling van de onroerende voorheffing bij de verwerving en verbouwing van een eerste, bescheiden woning en andere bestaande premies van de hogere overheden promoten. We trekken wel de het budget voor de premie eerste huur op en koppelen er een intensieve begeleiding aan. De multibelacties gaan onverminderd verder en krijgen een digitaal verlengstuk. We brengen de vergunde toestand van elke woonentiteit in kaart. De databank zorgt voor een correctere informatie waar we mee aan de slag kunnen.”

De stad zal ook een rollend fonds oprichten. “De bedoeling is om woningen te verwerven en te renoveren en daarna op de markt te zetten. We pakken op die manier leegstand aan en inspireren ook anderen om erfgoed te renoveren.” In 2018 werd al eens een zo’n initiatief genomen met het AGSO. “Wij hebben toen middelen in provisie gestoken om zo’n idee te lanceren, maar binnen AGSO is dit nooit tot uitvoering kunnen komen. Nu hebben we dat daar buiten getrokken en willen we op erfgoed inzetten met een autonoom verhaal naar analogie van het pandenfonds in Kortrijk. De doelstelling is dezelfde, maar de middelen waren beperkt. In de eerste fase willen we nu 300.00 euro investeren. Er zijn ook gesprekken met private partners die ook gelijkaardige bedragen zouden inzetten. Een budget van 600.00 euro zou perfect zijn om het fonds te laten werken, want met de opbrengsten zouden we verder kunnen werken. Een belangrijk is aspect is dat we alles wat we leren bundelen in een brochure om mensen op weg te helpen als ze een huis willen renoveren”, zegt Kurt Claeys nog.