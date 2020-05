Oostende schenkt Coronajuweel aan de Oostendse ziekenhuizen Leen Belpaeme

29 mei 2020

10u39 2 Oostende Er werden al heel wat donaties gegeven aan de Oostendse ziekenhuizen in deze moeilijke tijden, maar Walter Van den Branden zorgde wel voor één van de opvallendste. Hij ontwierp een coronajuweel en maakte voor elk ziekenhuis in Oostende een exemplaar. Burgemeester Bart Tommelein overhandigde de unieke juwelen namens Stad Oostende aan de ziekenhuizen. Na de coronaperiode zullen ze verloot worden onder het personeel. “Mijn wens is dat het ook gedragen wordt”, vertelt Walter.

Corona bracht de voorbije weken al heel wat creativiteit in mensen naar boven, maar bij Walter Van den Branden mag je dat bijna letterlijk nemen. Tot 7 jaar geleden gaf hij les als juwelier/goudsmit bij Syntra in Antwerpen. “Ik ben daarmee gestopt toen ik naar Oostende verhuisd ben. Ik kan het echter niet laten om af en toe nog eens een juweel te ontwerpen voor mijn omgeving of ter gelegenheid van een speciale gelegenheid. Toen de coronacrisis uitbrak en ik de visuele voorstelling van het virus zag op televisie kreeg inspiratie om nog eens iets te maken”, licht Walter toe. Hij maakte een juweel van ‘de bol met stekels’. “Eenmaal klaar vond ik het wel leuk als het ergens kon terechtkomen bij iemand die zich uitzonderlijk heeft ingezet tijdens deze crisis. Het is niet enkel een dankbetuiging aan de zorg, maar ook een dank aan de mensen die ervoor gezorgd hebben dat een groot deel van de bevolking in Oostende ook bespaard is gebleven van het virus.”

Uiteindelijk maakte Walter twee exemplaren. “Het bleek niet zo eenvoudig om één juweel te maken voor beide ziekenhuizen in Oostende, daarom heb ik dan nog een sleutelhanger gemaakt met het coronajuweel. Op die manier kan elk ziekenhuis als alles voorbij is op een evenement of via loting een personeelslid in de bloemetjes zetten.” In tussentijd wordt het juweel tentoongesteld binnen de ziekenhuizen. “Het is mijn ultieme wens dat het juweel gedragen zal worden, dat zou toch het leukste zijn. Deze exemplaren werden uitgevoerd in zilver, maar het kan ook in goud. Mijn grote droom is dat ik het juweel ook zou kunnen uitvoeren in 18 karaatsgoud met een klein briljante op elke stekel en het zijn er 40 in totaal. Als iemand zo’n exemplaar wil hebben mogen ze mij contacteren”, lacht Walter.

De juwelen werden in het stadhuis overhandigd aan vertegenwoordigers van beide ziekenhuizen. Burgemeester Bart Tommelein bracht zo een symbolische hulde aan alle zorgverstrekkers die zich de voorbije maanden hebben ingezet voor de zorg van alle patiënten die getroffen werden door het coronavirus. “Er was een enorm goede samenwerking tussen de stad en de ziekenhuizen. Er zijn altijd slachtoffers te betreuren, maar ik ben blij dat de cijfers binnen de perken zijn gebleven dankzij de inzet van de zorgsector. De ziekenhuizen hebben snel en op een adequate manier een COVID-afdeling opgericht. Dat is lovenswaardig. De crisis is nog niet voorbij, maar nu de druk enigszins is afgenomen kunnen we de zorgverstrekkers al even in de bloemetjes zetten”, zegt Tommelein.

Hoofdarts Sabine Gerniers van AZ Damiaan apprecieert het gebaar. “We hebben al heel veel steun gekregen, maar het blijft hartverwarmend om te zien hoe mensen aan ons personeel blijven denken.” Ook Danick Minne, voorzitter van AZ Sint Jan campus Serruys merkt veel steun voor de zorg. “Er waren enorm veel attenties voor het personeel van zowel bedrijven als individuen. Ze stonden tijdens deze crisis klaar om ons te helpen. Dit is een heel bijzonder en uniek gebaar.”