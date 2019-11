Oostende richt kenniscentrum op rond drones Leen Belpaeme

09 november 2019

In Oostende werd het Ostend Dronehub opgericht om in te zetten op innovatie.

Haven Oostende, Economisch Huis Oostende, Rebo, Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, Hogeschool Vives en VLOC lanceren een kenniscentrum voor professionele drones om de potentiële economische impact van drones ten volle te benutten. Ostend Dronehub profileert zich internationaal en koppelt bedrijven die dronediensten aanbieden aan bedrijven die dronediensten nodig hebben. Het proces wordt begeleid van A tot Z op zowel technisch, operationeel en inhoudelijk vlak. De tweede focus is actief drone onderzoek voeren. Oostende wil zo hét center of excellence worden in dit vakgebied.

Naast de klassieke drone is de lucht, wil het nieuwe kenniscentrum ook inzetten op autonome voer- en vaartuigen. Er zijn in Oostende al verschillende initiatieven aanwezig. Zo is er het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) met het Marine Robotics Centre; het NASC (North Sea Aviation Center) die twee fixed wing drones aangekocht heeft, het DroneLab van Hogeschool Vives; het VLOC dat focust op het opleidingsluik, Greenbridge die verschillende technologieën huisvest en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek dat verkennend onderzoek voert rond spuitdrones in precisielandbouw.

“De oprichting van Ostend Dronehub kadert binnen de strategische doelstelling van Stad Oostende waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd. Oostende als innovatiepool voor nieuwe industrieën. De internationale activiteiten van Ostend Dronehub moeten onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief drone onderzoek en drone toepassingen verder verankeren”, zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende en Economisch Huis.