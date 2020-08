Oostende pakt uit met Kobe Desramaults als eerste culinaire stadscurator. “Ik ga niet pottenkijken in de restaurants, maar wel parels in de kijker zetten” Leen Belpaeme

31 augustus 2020

16u36 1 Oostende Oostende zal als eerste stad een culinaire stadscurator inzetten. Kobe Desramaults, bekend van In de Wulf en chef van Chambre Séparée, krijgt als eerste die eer. Desramaults staat het komende jaar aan het roer om de culinaire visie van Oostende mee koers te geven. Hij zal onder meer mee op zoek gaan naar de Oostendse parels en zijn stempel drukken als curator op enkele gastronomische topevents.

Oostende zette de voorbije jaren al enkele stappen om het culinair niveau op te trekken met evenementen als A l’Ostendaise en Food’O. De stad gaat nu nog een stap verder met een eigen culinaire stadscurator. Kobe Desramaults’ kennis en expertise op het gebied van hedendaagse gastronomie moet er mee voor zorgen dat de stad ondersteund wordt op culinair vlak. Als voortrekker overschouwt hij de kwaliteit en de identiteit van de restaurateurs en verbindt waar mogelijk alle betrokken stadspartners. “We hadden Kobe eens vrijblijvend ontmoet en zijn culinaire filosofie met een edgy kantje vonden we een perfecte match met Oostende. We waren heel gelukkig dat de liefde wederzijds was. We zullen een inspirerende reis maken”, zegt Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende.

DNA

“Ik doe dit soort samenwerkingen eigenlijk niet, maar Oostende is een geval apart. Het verhaal sluit zeer nauw aan bij wat ik vertel, bij wat mijn DNA is”, zegt de Desramaults zelf. “Ik vind het op zich wel fijn dat je in een stad een of meerdere toprestaurants vindt, maar Oostende heeft daar eigenlijk niet zoveel behoefte aan. Ik ga dit jaar vooral op zoek gaan naar restaurants met een uniek verhaal die het DNA van Oostende uitstralen. Oostende kan alleen maar beter worden door uit te gaan van eigen sterkte, en die eigenheid verder te ontwikkelen. Dit is een plek waar het goed toeven en goed eten is. We moeten het alleen wat meer durven zeggen,” vertelt Desramaults. Oostende heeft geen sterrenrestaurants. Desramaults was amper 25 jaar wanneer hij zijn eerste Michelinster kreeg. “Eén sterrenzaak zal het verschil niet maken voor de stad. Ik vind dat persoonlijk geen gemis. Er is geen ster, maar wel veel parels. Als er zaken zijn die tips vragen om een Michelinster te behalen, zal ik dat gerust doen, maar dat is zeker geen noodzaak.”

Ik ga dit jaar vooral op zoek gaan naar restaurants met een uniek verhaal die het DNA van Oostende uitstralen Kobe Desramaults

Gastronomisch evenement

Het is niet de bedoeling dat Desramaults een pop-up restaurant opent in Oostende of gaat pottenkijken in de Oostendse restaurants, al zal hij af en toe wel zelf aan het vuur staan. Enkele gastronomische evenementen zullen onder Kobe’s curatorschap een plek bieden aan culinair talent van binnen én buiten de stad. Zo komt er sowieso een competitie, met mensen die thuis Oostendse garnaalkroketten maken. Daarnaast staat er ook een echt James Ensor-diner gepland. Als afsluiter van zijn culinair curatorschap werkt Kobe komend voorjaar mee aan een spetterend gastronomisch topevent in Fort Napoleon. Dit evenement draait rond water en vuur, met lokale en nationale chefs die werken in de verschillende hoeken van het Fort. Denk: een fantastische locatie, pure smaken en bijpassende muziek.

Volgens burgemeester Bart Tommelein blijft Oostende pionier. “We willen ons als stad onderscheiden. We zijn de eerste stad om een culinaire curator aan te stellen. Er zijn er al van allerlei slag en stoot, maar nog geen culinaire curator. We willen een pionier zijn. Er zijn nu al heel wat verborgen parels in Oostende, maar we willen de sector op deze manier verder ondersteunen.”