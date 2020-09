Oostende overschrijdt alarmdrempel covid-besmettingen. “Vooral besmettingen bij actieve bevolking” Leen Belpaeme

09 september 2020

19u33 0 Oostende Oostende kleurt sinds woensdagmorgen rood in de corona-statistieken. De laatste week kwamen er 18 besmettingen bij. Het stadsbestuur roept de Oostendenaars op: “Hou afstand, ook van mensen die je goed kent. Alleen als iedereen de maatregelen naleeft, kunnen we de epidemie onder controle houden.”

Door de stijging met 18 besmettingen in de laatste week heeft Oostende de alarmdrempel van 20 gevallen op 100.000 overschreden wordt. Volgens de stad gebeuren de meeste besmettingen bij de actieve bevolking. Er is voorlopig immers geen enkele besmetting bij de risicogroep van de 65-plussers. Vooral in familiale en vriendschappelijke kring, lijken veel mensen de laatste tijd een stuk nonchalanter in het naleven van de maatregelen. Ook na het sporten of na het werk is dit het geval. De redders van Oostende kwamen deze week nog in opspraak omdat ze alsnog een drink organiseerden op het einde van de zomer. Zeker vier redders blijken ondertussen besmet nadat tientallen tests werden afgenomen. Alle mensen die een hoogrisicocontact hadden met mensen die positief getest hebben moeten nu in principe in zelfquarantaine. Ook in Ontmoetingscentrum De Schelpe is er ondertussen mogelijks een besmetting. De stad nam in beide gevallen alvast maatregelen om zoveel mogelijk betrokkenen te testen. Met de inzet van vijf covid-coaches zet Stad Oostende ook in op de begeleiding van mensen nadat ze een positieve test aflegden: Oostendenaars worden zo snel mogelijk gecontacteerd, voorbereid op het gesprek met de contactonderzoeker en ondersteund bij de periode van isolatie. “We vragen alle Oostendenaars om voorzichtig te blijven. Hou afstand, ook van mensen die je goed kent. Iedereen kan drager zijn van dit virus, ook wie geen symptomen vertoont”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein.