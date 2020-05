Oostende organiseert vanaf 28 mei opnieuw een markt Leen Belpaeme

15 mei 2020

20u17 6 Oostende Ook in Oostende mogen binnenkort opnieuw markten georganiseerd worden. Stad Oostende opteert ervoor om de markten te heropenen vanaf 28 mei.

De Nationale Veiligheidsraad zette deze week het licht op groen voor de organisatie van openbare markten. Die markten moeten wel beperkt worden tot vijftig kramen en er moet een circulatieplan voorzien worden zodat de afstand tussen de bezoekers gegarandeerd kan worden. Stad Oostende opteert ervoor om de markten te heropenen na het hemelvaartweekend, zodat alle richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad volledig correct in de praktijk kunnen gebracht worden.

Momenteel werkt Stad Oostende aan het ontwerp van een inplantingsplan. De bedoeling is om de markt op de gebruikelijke locaties te laten doorgaan, namelijk het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein. Hoe de klanten het best de markt zullen kunnen bereiken en welke richtlijnen ze daarbij moeten volgen, zal Stad Oostende later communiceren.