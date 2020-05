Oostende opent rouwregister voor sportdokter en politicus Gerard Daniëls Leen Belpaeme

30 april 2020

20u41 0 Oostende Stad Oostende opent een digitaal rouwregister naar aanleiding van Stad Oostende opent een digitaal rouwregister naar aanleiding van het overlijden van oud-schepen en oud-gemeenteraadslid Gerard Daniëls

Gerard Daniëls legde de eed af als schepen in november 1980 en bleef dat tot eind 1988. Daniëls was ook gerenommeerd als sportarts van de Koninklijke Belgische Wielerbond, KVO en Sunair Basketbalclub. Hij begeleidde de Belgen op verschillende Olympische Spelen en internationale kampioenschappen. “Dokter Daniëls leefde in de harten van veel mensen. Als medestichter van de eerste jeugdclub NonStop schreef hij een echt Oostends verhaal waaraan veel inwoners mooie herinneringen koesteren. Zijn dood beroert menig Oostendenaar, die in deze uitzonderlijke omstandigheden geen afscheid kunnen nemen. Ik hoop dat dit digitale rouwregister toch wat troost brengt voor de pijn en de leegte die hij achterlaat”, zegt schepen van Burgerzaken Hina Bhatti. Daniëls overleed op 86-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

Het rouwregister kun je bekijken of ondertekenen op www.oostende.be/rouwregister.