Oostende opent nieuwe snelbalie in het Stadhuis Leen Belpaeme

13 september 2020

11u09 0 Oostende Aan de inkom van het stadhuis werd een snelbalie ingericht. Oostende wil zo de service naar de burger verder optimaliseren.

Aan de snelbalie kan elke Oostendenaar vanaf vandaag terecht om een afvalkalender af te halen, om een brief of bepaalde specifieke documenten af te geven of om info te verkrijgen. Het gaat dus om snelle handelingen waarvoor een afspraak maken niet meer nodig is. De snelbalie is open van maandag tot woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, op donderdag van 9 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur en op vrijdag van 9 tot 12.30 uur. De snelbalie is coronaproof ingericht voor zowel de burgers als de medewerkers. Het dragen van een mondmasker is verplicht in het volledige Stadhuis.

Dienstverlening op afspraak

We moeten echter voorzichtig blijven en dus blijft de meeste dienstverlening van Stad Oostende op afspraak. Een afspraak maken kan nog steeds online of via het gratis nummer 0800 1 8400. Op de website www.oostende.be kan de burger zien waarvoor een afspraak maken al dan niet noodzakelijk is. Lukt het maken van zo’n afspraak niet van thuis uit, dan zullen de medewerkers van de snelbalie nu ook ter plaatse een afspraak kunnen vastleggen voor de dienst Burgerzaken, de Wegwijzer of dienst Jeugd van Stad Oostende.