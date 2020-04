Oostende onderzoekt circulatieplan in de winkelstraten zodat voetgangers veilig kunnen winkelen vanaf 11 mei Leen Belpaeme

26 april 2020

11u26 0 Oostende De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag dat de winkels op 11 mei terug mogen heropenen. Ook in Oostende zal bekeken worden hoe dit op een veilige manier kan verlopen. Experts vrezen immers vooral de drukte in de winkelstraten.

Stad Oostende zal in overleg met de handelaars, het Economisch Huis en de lokale politie een plan opstellen waarbij alle winkels in de stad op een veilige manier opnieuw hun klanten kunnen ontvangen. Winkeliers zullen ondersteund en geïnformeerd worden door het Economisch Huis over hoe ze concreet in hun zaak de nodige maatregelen kunnen nemen. Specifieke aandacht gaat naar de drukke winkelstraten in het centrum. Oostende denkt na over een circulatieplan zodat voetgangers op een ordelijke en veilige manier de winkels kunnen bezoeken. Op langere termijn werkte de stad samen met het Economisch Huis ook een relanceplan uit om de lokale economie zo veel mogelijk vooruit te helpen na de coronacrisis.

Ook voor heel wat andere thema’s bekijkt Stad Oostende momenteel hoe ze de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad zo goed mogelijk kan organiseren in Oostende. De stad zal over nieuwe maatregelen en acties zo snel mogelijk communiceren. Burgers met vragen over de maatregelen en richtlijnen van de overheid kunnen terecht op de nationale en gratis infolijn over corona: 0800 14 689. Ook Stad Oostende heeft een gratis nummer: 0800 1 8400. Tijdens het weekend is er permanentie op dit nummer via de Sociale Noodlijn, waar burgers terecht kunnen voor dringende vragen, hulp met boodschappen of maaltijden of gewoon voor een babbel. Vanaf maandag zijn ook de andere stadsdiensten opnieuw bereikbaar voor praktische vragen, al dan niet in verband met corona.