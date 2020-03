Oostende onderhandelt met Roeselaarse en Brugse kandidaat om catering, thuiszorg en gezinszorg over te nemen Leen Belpaeme

17u30 0 Oostende Oostende start onderhandelingen met Ruddersstove uit Brugge en Motena uit Roeselare voor het verderzetten van de catering, thuiszorg en gezinszorg van de stad. Eind juni moet duidelijk worden met welke publieke partner wordt samengewerkt.

Stad Oostende besliste eind 2019 om zijn catering-, gezinszorg- en aanvullende thuiszorgactiviteiten te laten verderzetten door een externe partner. De beslissing stootte op verzet bij de vakbonden en het personeel, maar werd goedgekeurd in de gemeenteraad. Het stadsbestuur onderhoudt momenteel contacten met twee kandidaten uit de publieke sector die hiervoor belangstelling hebben. Het gaat over welzijnsvereniging Motena uit Roeselare en welzijnsvereniging Ruddersstove uit Brugge. Motena is de nieuwe naam voor het vroegere Zorgbedrijf Roeselare, Ruddersstove is de maaltijdzorgorganisatie van het Brugse OCMW.

Oostende liet nog weten dat het de verdere tewerkstelling garandeert voor alle betrokken personeelsleden gekoppeld aan de catering-, thuiszorg-, en gezinszorgtaken. Eind juni dit jaar hoopt het stadsbestuur te kunnen aankondigen met welke partner zal worden samengewerkt.