Oostende niet geïnteresseerd in ijssculpturenfestival Leen Belpaeme

24 juni 2019

20u56 6 Oostende Oostende heeft geen ambitie om het ijssculpturenfestival naar de stad te halen nadat Brugge het evenement schrapte. Dat heeft burgemeester Bart Tommelein gezegd tijdens de gemeenteraad na aan interpellatie van Jolan Deschepper (Vlaams Belang)

Volgens het gemeenteraadslid zijn al vier steden kandidaat om het festival een plaats te geven. Hij opperde dat ook Oostende zich kandidaat zou stellen en was verwonderd dat de stad dit nog niet gedaan heeft gezien de band met de organisator, die ook het Zandsculpturenfestival op poten zet. Het stadsbestuur is echter geen vragende partij. “Dit is een evenement met een heel hoog stroomverbruik. In Brugge was het goed voor 26.000 euro aan elektriciteitskosten. Een tweede punt is dat dit een evenement is met een zeer hoge bezettingsgraad door een zeer lange opbouw- en afbouwperiode. Het gaat in totaal om drie maanden dat het terrein bezet is. Er is ook heel veel plaats voor nodig. We hebben bovendien nu al een voldoende groot aanbod tijdens de wintermaanden. Wij zijn niet overtuigd dat het ijssculpturenfestival voldoende aanlokkelijk is om een meerwaarde te bieden”, zei Tommelein, die ook meegaf dat de organisator zelf het stadsbestuur hierover niet benaderde.