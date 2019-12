Oostende neemt afscheid van 2019 op de tonen van The Van Jets Leen Belpaeme

18 december 2019

12u52 7 Oostende De Stad aan Zee gaat traditiegetrouw het nieuwe jaar in met het Eindejaarsvuurwerk. Dit jaar wordt het een hommage van de stad Oostende aan The Van Jets. Als eerbetoon aan de band wordt de hemel opgelicht op de tonen van hun muziek.

The Van Jets kondigden al in 2018 hun afscheid aan. De band, met wortels in Oostende, werd opgericht in 2004 onder leiding van frontman Johannes Verschaeve. In oktober 2019 gaven ze een groot afscheidsconcert in de AB. Oostende wil de band op het einde van het jaar nog graag eren. Op 31 december zal daarom het traditionele eindejaarsvuurwerk in Oostende weerklinken op de tonen van The Van Jets. De band selecteerde zelf hun zes favoriete nummers waarmee de hemel aan het Groot Strand naast het Kursaal zal opgelicht worden. De volgorde van de muziek wordt bepaald door Party-Fices (een vuurwerkschieter uit Namen) om optimaal bij de vuurwerkshow te passen. De nummers die zullen weerklinken zijn Two Tides of Ice, Who Does? , The Future, Boy To Beastie, Pink & Blue en Broken Bones – Original.