Oostende mikt deze zomer op beperkte evenementen Leen Belpaeme

04 juli 2020

14u36 0 Oostende Tijdens een normale zomer worden heel wat evenementen georganiseerd in een stad als Oostende. Door de coronacrisis werden alle evenementen de voorbije maanden geschrapt en ook de grote evenementen voor deze zomer werden al afgelast. Er mogen nu toch kleinschalige activiteiten georganiseerd worden. Wijkfeesten en ontlening van materiaal van Stad Oostende zijn deze zomer alvast niet mogelijk.

Sinds 1 juli zijn een nieuwe reeks versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht. Evenementen organiseren kan in principe weer, maar de kans op verspreiding van het virus blijft reëel. Naast de ‘klassieke’ richtlijnen voor de organisatie van evenementen, gelden deze zomer een aantal extra veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden. De ‘gouden regels’ voor de organisatie van een activiteit zijn verzekeren dat er afstand kan gehouden worden, de nodige hygiënische maatregelen nemen en alle deelnemers registreren in functie van eventuele contact tracing nadien. De Vlaamse Overheid verspreidde intussen een handige gids: het COVID Event Protocol. Deze gids is een leidraad om evenementen zo veilig mogelijk te organiseren.

Evenementen die in een eigen infrastructuur of op een privéterrein worden georganiseerd, met maximum 200 aanwezigen, hoeven niet aangevraagd te worden bij Stad Oostende in functie van het naleven van de COVID-richtlijnen. Als er gebruik gemaakt wordt van het openbaar domein of stedelijke infrastructuur of als het gaat over meer dan 200 personen (ook op privéterrein), moeten organisatoren wel toestemming aanvragen bij Stad Oostende. De stad kan ook langs komen om na te gaan of de maatregelen wel effectief werden uitgevoerd zoals voorzien.

Geen wijkfeesten en materiaalverhuur

Omdat het risico moeilijk beheersbaar is bij wijkfeesten, besliste het College van Burgemeester en Schepenen alvast om dit soort evenementen deze zomer niet toe te staan. Kleinere straatfeesten kunnen in principe wel, maar zullen dus moeten volledig voldoen aan alle maatregelen uit het COVID Event Protocol. Stad Oostende heeft heel wat materiaal in huis waar organisatoren van evenementen graag gebruik van maken. “Deze zomer wordt echter bijna alle materiaal ingezet voor het organiseren van de bezoekersstromen op de verschillende plaatsen in de stad, zoals het strand, de zeedijk, de winkelstraten,... Organisatoren zullen deze zomer dus geen materiaal kunnen ontlenen”, laat de stad weten.

Wil je zelf iets organiseren? Op www.oostende.be/jouw-veilig-evenement kunnen organisatoren terecht voor alle info en tips over het coronaproof organiseren van een evenement. Organisatoren kunnen er onder andere diverse kant en klare pictogrammen downloaden en printen om zo de veiligheidsmaatregelen op een correcte manier te signaleren op hun evenement.