Oostende met de hakken over de sloot in Fietsrapport 2019 Leen Belpaeme

26 mei 2020

10u25 0 Oostende Oostende haalt in het Fietsrapport 2019 van de Fietsersbond slechts een totale score van 52,3 procent. De stad staat daarmee op de 9de plaats op een totaal van 12 in de categorie van steden met meer dan 50.000 inwoners.

In oktober 2019 vulden 24.394 fietsers in Vlaanderen de publieksbevraging in van de verkiezing Fietsgemeente/-stad 2020. Voor elke stad of gemeente waar minstens 50 fietsers aantal inwoners de enquête invulde, werd een fietsrapport gemaakt. Zo ook voor Oostende. Fietseling Oostende beseft echter dat met 115 ingevulde enquêtes voor 71.494 inwoners het rapport niet geheel representatief is. “Maar het lijkt ons een aanwijzing voor het gebrek aan betrokkenheid van de Stad Oostende voor het fietsbeleid en de fietsende inwoners”, zegt Charles Noppe van Fietseling Oostende. De stad scoort immers niet erg hoog. Wat ons opvalt is dat Oostende op verschillende punten niet geslaagd is. Zo krijgt comfortabel fietsen maar een 2,4 op 5, ook kinderen veilig naar school is maar goed voor 2,3 op 5. Andere slechte scores gaan over ouders die met een gerust hart kunnen fietsen, of Oostende een fietsstad kan genoemd worden en of mensen weten waar ze terecht kunnen met vragen en klachten. Hiervoor is de score zelfs maar 1,9 op 5. De stad Oostende scoort nergens een 4 op 5 . De 2 hoogste scores zijn 3,1 op 5 voor aangenaam fietsen en 3,3 op 5 voor het duidelijk communiceren van fietsroutes.

Stimulans

“Uiteraard zijn we als Werkgroep Fietseling/lokale afdeling Fietsersbond niet blij met dit resultaat maar we hopen dat dit een stimulans kan zijn om vlug werk te maken van een fietsplan om het in de toekomst veel beter te doen bij het verschijnen van nieuwe fietsrapporten. Als Werkgroep Fietseling hadden we ondertussen zelf het initiatief genomen om meldingen van oostendse fietsers te verzamelen via onze website fietselingoostende.be met de bedoeling die aan het stadsbestuur over te maken. Maar tevens kunnen we zo een gegevensbestand aanmaken, dat Fietseling Oostende zal toelaten de situatie op te volgen en uit te diepen.”

Volgens schepen Björn Anseeuw werd het roer bij de start van de nieuwe legislatuur vorig jaar omgegooid. “Toen ik vorig jaar schepen voor mobiliteit werd, was ik ervan overtuigd dat het voor fietsers stukken beter kon in Oostende. Het fietsrapport toont aan dat dit de juiste keuze was en is een extra stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Mensen vragen comfortabele en veilige fietspaden en -stallingen, veilige fietsroutes voor kinderen van en naar school en dat gevaarlijke oversteken worden weggewerkt. Dat willen we doen door meer geld vrij te maken voor de fietsers, er komt een fietsactieplan, en veilige schoolomgevingen krijgen de nodige aandacht.”