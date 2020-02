Oostende loopt warm voor valentijn met ‘Liefde tussen de lijnen’ Timmy Van Assche

08 februari 2020

17u29 0 Oostende Traditioneel wordt het weekend voor Valentijnsdag opgevuld met het literair, muzikaal en beeldend minifestival ‘Liefde tussen de lijnen’. Hoewel het op zich een al bij al beperkte organisatie betreft, blijven dergelijke evenementen belangrijk om bezoekers in de kalmere wintermaanden naar de stad te lokken.

Eigenlijk waren zo goed als alle activiteiten van het festival al op voorhand uitverkocht. Denk maar aan de gedichtendag met Peter Verhelst of ‘Let love rule’, een voorstelling met zowel ‘spoken word’ als muziek met onder andere Julie Cafmeyer en Jonas Winterland. Het was toch ook uitkijken naar een wandel- en luisterpromenade, waarbij deelnemers halt houden bij vier bekende plaatsen waar geliefden dineren en logeren. Deelnemers - aan deze activiteit alleen al een goeie 180 - bezochten met een gids de bovenste verdieping van het Kursaal, hotels Upstairs en Louisa, en galerij Beau Site. Op elke locatie vatte een bekend dichter of schrijver post, zoals de Nederlander Adriaan van Dis in het Kursaal. Vol passie en op een geestige manier las hij romantisch en eigenzinnig werk voor. Ook Maurits ‘Pawlowski’ Pauwels, actrice Els Dottermans, en Stefan Hertmans met zijn broer Peter waren van de partij om ofwel muziek of woord te brengen. Uiteindelijk wist ‘Liefde tussen de lijnen’ zowat 800 bezoekers te lokken. De voorstellingen op zondag, ‘Over de liefde gesproken’ en ‘Proust en de liefde’ waren helemaal volzet.

“Elke jaar, vóór valentijn, willen we een gezellig of ‘cosy’ evenement organiseren”, duidt Virginie Michiels van de cultuurdienst. “Dat moet niet noodzakelijk voor de grote massa zijn, maar het brengt wel een geboeid en geïnteresseerd publiek op de been. Dit soort culturele evenementen weten een mooi aantal mensen naar onze stad te lokken.”