Oostende laat voortaan elk kwartaal de criminaliteitscijfers op u los: hier de opvallendste stijgingen en dalingen Bart Boterman

05 maart 2020

18u41 0 Oostende De stad Oostende en lokale politie spelen voortaan open kaart en zullen elk kwartaal de criminaliteits- en handhavingscijfers bekend maken aan de bevolking via Oostende.be. “Hoe beter we zicht hebben op de cijfers, hoe beter we criminaliteit kunnen aanpakken”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). De eerste cijfers, over 2019 met een vergelijking die teruggaat tot 2015, worden vrijdag gepubliceerd. Wij mochten ze al eens inkijken en noteerden de opvallendste stijgingen en dalingen.

In 2019 waren er meer woninginbraken (272) dan het jaar ervoor (233), al zijn het er beduidend minder dan in piekjaar 2015 (322). Winkeldiefstallen nemen de laatste vijf jaar gestaag toe van 245 in 2015 tot 394 in 2019. Het aantal pickpockets is beduidend gedaald, van 279 in 2015 tot 189 in 2019. Inbraken in auto’s zijn dan weer gevoelig gestegen: 275 in 2019 ten opzichte 161 in 2017 en 231 in 2015. “Uiteraard kunnen de absolute cijfers soms een vertekend beeld geven. Als we extra controles uitvoeren, zien we dat meteen in de data. Zo hebben we eind 2019 twaalf daders opgepakt die samen voor 60 auto-inbraken verantwoordelijk waren. Ook zijn er verschillende inbrekersbendes opgepakt. Dat zal zich meteen vertalen in de eerste cijfers van 2020", legt de korpschef uit.

Meer vaststellingen rond drugs door meer controles

Datzelfde principe geldt bijvoorbeeld ook voor drugs, met 592 vaststellingen in 2019 ten opzichte van 390 in 2015. “Dat er een drugsprobleem is in de stad, steken we niet onder stoelen of banken. De aanpak is een prioriteit en dat weerspiegelt zich in de cijfers. In juli 2019 vond Ostend Beach plaats en daar hebben we 142 pv’s opgemaakt voor drugs”, weet burgemeester Tommelein, die benadrukt dat er ook op vlak van preventie forse resultaten worden geboekt. Geweldsdelicten blijven ongeveer gelijk de laatste jaren. In 2019 zijn dan weer meer illegalen aangetroffen (402) dan in 2018 (363), al lag dat cijfer begin jaren 2010 zelfs nog rond de 1.300.

Meer sluikstorters en hondenpoep

Ook op het vlak van de handhaving, wat neerkomt op de GAS-wetgeving, worden de cijfers per kwartaal bekend gemaakt. In 2019 waren er 48 GAS-boetes voor het niet verwijderen van hondenpoep. In 2018 waren dat er nog 25. “Hier werd dan ook extra op ingezet met onder meer camera’s en dat wil de stad in de toekomst nog meer doen. Honden kregen vorig jaar meer vrijheid op het strand maar hun baasjes moeten daar wel verantwoordelijkheid tegenover zetten", weet schepen van Handhaving Maxim Donck (N-VA). Sluikstorten zit dan weer al enkele jaren in de in de lift: 146 in 2015, 299 in 2017 en 320 in 2019. “Een propere stad is een prioriteit en ook hier spelen we korter op de bal, met meer gerichte acties en vaststellingen”, pikt Bart Tommelein in.

Gerichte controles op vuilnis buiten zetten werpen vruchten af

In 2019 zijn dan weer 396 burgers betrapt die hun vuilnis te vroeg buiten hebben gezet, met de kans dat alles in het rond ligt door vandalisme of meeuwen. In 2015 waren dat nog 879 vaststellingen. “De gerichte controles en GAS-boetes werpen de vruchten af. Burgers die bekeurd worden, zetten dit soms misnoegd op de sociale media en het werkt sensibiliserend. Boetes zijn vervelend, maar anders houdt niemand zich aan de regels en leven we in een vuile stad", aldus de burgemeester.

Boetes op te lang parkeren exponentieel gestegen

De cijfers over parkeerovertredingen bleven de laatste jaren min of meer gelijk. Opvallend is wel de enorme stijging van sancties op het langer parkeren dan de maximum parkeertijd van 20 of 30 minuten. Er zijn zo'n honderd dergelijke plaatsen in de stad, hoofdzakelijk om de lokale economie te bedienen. In 2019 en 2018 zijn respectievelijk 8.426 en 9.951 bestuurders betrapt, waar dat er de jaren voorheen nog 3525, 1.269 en 1.463 waren. Dat heeft volgens het stadsbestuur te maken met de invoer van parkeersensoren waardoor gemeenschapswachten op hun smartphone kunnen zien waar men langer parkeert dan toegestaan. Nieuwe cijfers over begin 2020 komen er over een drietal maanden aan.