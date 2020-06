Oostende laat Leopold II staan, maar plant wel een ‘tegenbeeld’: “Congolese gemeenschap mag mee beslissen hoe dit eruit zal zien” Leen Belpaeme

12 juni 2020

17u52 0 Oostende Het ruiterstandbeeld van koning Leopold II aan de Drie Gapers in Oostende zal niet verwijderd worden, maar de stad wil wel “het koloniaal verleden recht in de ogen kijken”. Als statement komt er bij Leopold II onder andere een ‘tegenbeeld’. “Hoe dat er zal uitzien, willen we beslissen met de Congolese en de Oostendse gemeenschap”, zeggen burgemeester Bart Tommelein en schepen Silke Beirens.

Na het overlijden van George Floyd in de VS wordt in heel Vlaanderen steeds luider geroepen om de standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te halen. In Oostende is er onder meer een voorstel om het beeld te plaatsen op een andere locatie en een museum in te richten rond het koloniaal verleden.

Er was deze week een overleg tussen Belgian Youth Against Racisme en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Die blijft samen met de meerderheidspartijen bij zijn standpunt dat het beeld van de gecontesteerde koning moet blijven staan, maar niet zomaar. Schepen Silke Beirens (Groen) heeft een plan uitgewerkt, waarin de stad toegeeft dat de gruwel tijdens de koloniale periode en het leed dat dit heeft veroorzaakt te lang onderbelicht bleven. Het stadsbestuur wil daar verandering in brengen.

Signaal begrepen

“We kiezen voor een kritische kijk op het koloniaal verleden van Oostende. Het kolonialisme is een zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis, maar ook die van stad Oostende. We begrijpen de pijn die de koloniale periode vandaag nog altijd veroorzaakt aan sommigen en hebben het signaal dat de afgelopen weken door veel mensen gebracht werd, goed begrepen”, laten Beirens en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) samen weten.

Tegenbeeld

Een eerste actiepunt is de wandaden van het kolonialisme zichtbaar maken, uit respect voor wat Congo en zijn bevolking heeft moeten doormaken. Daarom komt er bij het ruiterstandbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers een ‘tegenbeeld’. Dat moet een sterk statement worden. “Waar het beeld komt en hoe het eruit ziet, willen we niet zelf opleggen, maar zullen we samen beslissen met de Congolese en de Oostendse gemeenschap”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het beeld van Leopold II in een museum, verstoppen willen we niet. De kritiek op het kolonialisme moet net zichtbaar zijn voor iedereen Schepen Silke Beirens

Het beeld van koning Leopold II weghalen is volgens hem geen optie, want dat zou ook de geschiedenis van het kolonialisme doen vergeten. “Dat willen we net vermijden”, stelt ook schepen Silke Beirens. “Ook het beeld in een museum verstoppen willen we niet. De kritiek op het kolonialisme moet net zichtbaar zijn voor iedereen, in de publieke ruimte.”

Plakkaat wordt aangepast

Daarnaast zal ook het plakkaat met duiding bij het beeld worden aangepast. Dat is opvallend, want de tekst werd in 2016 nog maar bijgesteld. Dit gebeurde te halfslachtig, zegt het bestuur nu. “De tekst fluistert, terwijl het beeld schreeuwt. Er komt dus een kritische tekst, in verscheidene talen, zodat iedereen de nodige duiding krijgt”, zegt Beirens.

Congolees dansgezelschap

Ten slotte wil Oostende ook volop inzetten op een doorgedreven dialoog met de Congolese en Afrikaanse gemeenschap in de stad. “De aangekondigde actiepunten zijn pas een eerste reeks beslissingen, er komen nog initiatieven aan. Startpunt wordt een dansperformance aan het standbeeld van Leopold II door een Congolees gezelschap op 30 juni, de 60-jarige verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid.”

Len Lavens, die de actie tegen het standbeeld mee trekt, is niet akkoord met het voorstel van de stad. “Zo’n ‘tegenbeeld’ is niet realiseerbaar. Wij willen een museum tegen de kolonisatie op de plaats van het oude zwembad met een gedenktuin. In Berlijn werd ook een Joods museum opgezet naast de Brandenburger Tor om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.”