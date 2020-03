Oostende laat honden de hele paasvakantie toe op het strand Leen Belpaeme

31 maart 2020

17u15 0 Oostende Stad Oostende besliste dat Oostendse wandelaars tot en met 19 april hun hond mogen meenemen op het strand. Normaal gezien veranderen de regels op 1 april en zijn honden enkel nog welkom op het strand vóór 10 uur en na 18.30 uur.

Zeker tot en met 19 april blijft het mogelijk om met de hond te wandelen op alle stranden in Oostende. Baasjes mogen hun hond in Oostende sowieso overal meenemen op het strand tussen 1 oktober en 31 maart. Normaal veranderen die regels vanaf 1 april: dan zijn honden enkel nog welkom op het strand vóór 10 en na 18.30 uur. Door het verlengen van de nationale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, mogen Oostendenaars nu dus ook tijdens de paasvakantie onbeperkt met de hond op het strand wandelen.

De stad benadrukt echter dat de voorzorgsmaatregelen daarbij moeten nageleefd worden. Wandelen of lopen kan enkel met leden van het gezin of maximum met één andere persoon. De regels van social distancing — anderhalve meter afstand — zijn nog steeds van kracht. Samenscholingen blijven verboden en niemand mag blijven rondhangen op het strand. Het is uiteraard ook niet de bedoeling dat mensen van buiten Oostende naar het strand komen om te wandelen met de hond. Het blijft verboden om de wagen te gebruiken voor niet-essentiële verplaatsingen. Wandelen, joggen of fietsen kan enkel in de onmiddellijke omgeving van de eigen woning.