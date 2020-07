Oostende laat avondmarkt toe op zeedijk van Mariakerke, maar organiseert eerst test Leen Belpaeme

21 juli 2020

11u31 15 Oostende Door de coronacrisis konden avondmarkten voorlopig niet doorgaan in Oostende. Op zondag 26 juli wordt in Mariakerke een ‘testmarkt’ georganiseerd, met strikte veiligheidsmaatregelen. Afhankelijk van een positieve evaluatie kunnen dan ook in augustus avondmarkten plaatsvinden.

Een avondmarkt op de nu al drukke zeedijk van Oostende liet de stad Oostende tot nu toe nog niet toe. De stad heeft nu echter beslist om op zondag 26 juli een ‘testmarkt’ te laten doorgaan op de Zeedijk in Mariakerke. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een aantal maatregelen. Op de hele markt is er een duidelijke looprichting en is er éénrichtingsverkeer. Ter hoogte van elke strandtrap zal een steward staan met handgel en mondmaskers. Marktkramers moeten verplicht een mondmasker dragen. Ook alle bezoekers wordt sterk aangeraden om een mondmasker te dragen. Er is plaats voor maximaal 100 kramen en er zal geen (rand)animatie zijn. Er kunnen geen marktkramen staan op het Strandplein en in de zone vanaf het Strandplein tot aan Crèmerie Georgie. De testavondmarkt start om 18 uur en duurt tot 22 uur.