Oostende kroont zichzelf tot hoofdstad van de garnaalkroket Leen Belpaeme

01 oktober 2020

18u44 5 Oostende Oostende zet de komende maanden een typisch kustgerecht in de kijker: de garnaalkroket. “Zijn de garnaalkroketten van jouw bomma onovertroffen, deel het recept dan met ons", zegt burgemeester Bart Tommelein. Wie een overnachting op hotel boekt, kan gratis garnaalkroketten smullen op restaurant. En samen met sterrenchef en culinaire stadscurator Kobe Desramaults is er ook een biertje ontwikkeld dat uitstekend past bij het gerecht. Dat heet toepasselijk... KREVET.

In zeker 25 restaurants in de stad kan je ambachtelijke kroketten eten met verse Oostendse garnalen. “Eigen aan dit gerecht is dat elke chef zijn eigen recept heeft. En er zijn ook veel Oostendenaars met een eigen familierecept dat al vele generaties doorgegeven wordt. We wilden daar graag mee aan de slag gaan om heel wat leuke acties op poten te zetten met Toerisme Oostende”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld)

Bezoekers die bijvoorbeeld een hotelovernachting met het garnaalkrokettenarangement boeken, krijgen een gratis portie in een van de deelnemende restaurants. Bij je gerecht ontvang je ook een blik achter de schermen die toont hoe de garnalen tot op je bord belanden.

Het eten van een garnaalkroket wordt nog meer een ervaring door de toevoeging van een bier, speciaal gebrouwen om de smaken van de kroket aan te vullen Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende

Er werd ook een eigen biertje ontwikkeld. “Het eten van een garnaalkroket wordt nog meer een ervaring door de toevoeging van een bier, speciaal gebrouwen om de smaken van de kroket aan te vullen. Kobe Desramaults is daarvoor echt op zoek gegaan naar de juiste smaken samen met stadsbrouwerij ’t Koelschip”, zegt Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende.

Kruiden van Oostendse bodem

KREVET is een witbier op basis van wildgeplukte lokale kruiden en frisse citrustoetsen. “Ons uitgangspunt was de stijl van een klassiek en delicaat witbier: dorstlessend, met een uitgesproken typische zurige toets. Om die zurige toets te bekomen, gebruiken we geen citroenschil, maar infuseren we het bier met wilde kruiden van Oostendse bodem. We plukten wilde kamille, zaadjes van de berenklauw en bijvoet, een heel aromatische wilde plant, en brachten dit samen in een ambachtelijk en lekker bier dat perfect matcht bij de Oostendse garnaalkroket, maar de smaak niet overstijgt”, zegt de topchef zelf. Het bier zal exclusief in Oostendse restaurants beschikbaar zijn vanaf 15 oktober en in ’t Koelschip.

Tien geboden

Op de website www.oostendsegarnaalkroket.be werd heel wat info gebundeld rond het product, zoals de tien geboden voor de lekkerste garnaalkroket of hoe je het product moet serveren.

Burgemeester Bart Tommelein roept de Oostendenaars ook op om mooie verhalen of recepten rond het typische product te delen. “Iedereen kan zijn ervaringen insturen. Heb je een mooi verhaal of zijn de garnaalkroketten van jouw bomma onovertroffen, deel het dan met ons. We gaan op zoek naar de beste Oostendse garnaalkroket.”