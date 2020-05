Oostende krijgt Vlaamse subsidies om vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor mensen in armoede Leen Belpaeme

07 mei 2020

18u01 0 Oostende In september 2019 diende Stad Oostende een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Regering om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te verbeteren. Die aanvraag werd goedgekeurd, waardoor de stad een totale subsidie van 217.134 euro binnenhaalt, verspreid over een periode van vijf jaar.

Het lokaal netwerk maakte in 2019 werk van een een afsprakennota tussen de vrijetijdsdiensten van Stad Oostende (Jeugd, Cultuur en Sport) het OCMW en het CAW Noord-West-Vlaanderen. In die nota staan de acties die het lokaal netwerk de komende vijf jaar zal nemen. De bedoeling is om zoveel mogelijk drempels voor mensen in armoede op het vlak van vrije tijd weg te werken en het aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. Op basis van de nota werden nu subsidies toegekend. Vanuit Vlaanderen krijgt Stad Oostende een jaarlijks bedrag van 36.189,06 euro toegekend voor de komende vijf jaar. Een voorwaarde is dat Stad Oostende zelf ook nog eens het dubbele van de toegekende subsidies besteedt aan de uitvoering van de afsprakennota. Dit betekent dat Stad Oostende ook zelf jaarlijks bijna 75.000 euro zal voorzien om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te verbeteren.

“Voor veel mensen in armoede is de lockdown vandaag niets nieuws onder de zon. Heel vaak is er al jaren geen ruimte bij die doelgroep om een museumbezoek te doen, eens naar de film te gaan of deel te nemen aan activiteiten in de stad. Dat isolement willen we nu doorbreken. Dankzij deze subsidie hopen we die uitsluitingsmechanismen weg te werken en alle Oostendenaars volwaardig deel te laten nemen aan ontspanningsactiviteiten”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann:

Het geld zal onder andere ingezet worden voor extra personeel, gerichte communicatie en het verder uitbouwen van de UiTpas voor kansengroepen. “We hebben alle acties gebundeld onder één pas, de UiTPAS, waardoor we kunnen we geïntegreerd kunnen samenwerken en de middelen veel efficiënter kunnen inzetten”, zegt schepen van Vrije tijd Bart Plasschaert.