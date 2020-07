Oostende krijgt stevige som van Vlaanderen om jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te helpen Leen Belpaeme

31 juli 2020

17u53 0 Oostende Oostende zal 1.145.790,44 euro ontvangen uit het Noodfonds van de Vlaamse regering om verenigingen in de jeugd-, sport- en cultuursector te ondersteunen.

De coronacrisis treft cultuur, jeugd en sport bijzonder zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro uit het Noodfonds ter beschikking te stellen. Oostende zal 1.145.790,44 euro ontvangen.

Jeugdkamp, musea...

Vrijetijdsverenigingen kunnen binnen het algemeen subsidiereglement van de stad vóór 1 september een subsidie aanvragen voor enkele kosten. Het gaat daarbij om onder meer huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen of afbetalingen van leningen tijdens de periode van sluiting door Covid-19 voor niet-stedelijke infrastructuur, een premie van 10 euro per lid voor jeugdverenigingen en een premie van 10 euro per deelnemer aan een jeugdkamp. Verder omvat het de aankoop van veiligheidsmateriaal voor vrijetijdsverenigingen die hun werking niet in stedelijke infrastructuur organiseren, gederfde inkomsten door erfgoedverenigingen die een museum of tentoonstellingsruimte beheren, en inkomensverlies voor cultuur- en sportverenigingen die tijdens de periode 17 maart tot 30 juni hun geplande en aangekondigde sport- en cultuuractiviteiten niet konden realiseren en daardoor inkomensverlies leden.

Zuurstof

“Stad Oostende kreeg heel wat steunaanvragen in deze moeilijke periode. De lockdownperiode had als gevolg dat veel activiteiten niet konden doorgaan, waardoor er geen inkomsten waren terwijl er wel al kosten waren gemaakt. De voorwaarden en maatregelen voor een heropening betekenden bovendien vaak extra kosten voor de vrijetijdsorganisaties. Daarom wil de stad met een aantal gerichte maatregelen zuurstof geven aan de Oostendse vrijetijdssector”, vertelt schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert.

De verenigingen kunnen voor de aanvraag van deze subsidies terecht op www.oostende.be/coronasubsidie.