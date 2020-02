Oostende komt in bloei Leen Belpaeme

18 februari 2020

17u14 0 Oostende De invalswegen zullen de komende weken opnieuw kleuren met voorjaarsbloeiers. Op bijvoorbeeld het Vuurkruisenplein zorgen de narcissen dan weer voor een mooi plaatje.

De paaslelie Narcis ‘Februari Gold’ staat op sommige plaatsen al vol in bloei. “Zoals de naam het zegt is deze vroege, eerder kleine, Narcis geselecteerd om vroeg (in februari) te bloeien, maar het klopt dat ze soms ook pas bloeit in maart. Wanneer ze in bloei komen hangt af van de temperaturen, maar uitzonderlijk is het tijdstip dit jaar niet. Deze bolgewassen kunnen ook allemaal tegen de vorst dus we hoeven niet te vrezen voor slecht weer dat nog komt. Integendeel: bij warm en droog weer zijn de bloemen sneller uitgebloeid waardoor we er minder lang plezier van hebben”, licht schepen Björn Anseeuw toe.

Voor wie nog wil genieten van de bloemenpracht zullen er nog heel wat soorten in bloei komen. “In het Leopoldpark komt hier en daar ook al Sneeuwroem in bloei. Daarna komen de hogere soorten in bloei op de grote verkeersassen zoals de Verenigde Natieslaan, Elisabethlaan, Kennedy rondpunt en Ringlaan. Daar gaat het over de Narcis ‘Carlton’ en Narcis ‘Ice Follies’, maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben. Afsluiters in april en mei zijn dan de Narcis ‘Recurvus’ en Narcis ‘Thalia’, de Cammasia’s, de blauwe druifjes en niet te vergeten onze hyacinten in het Leopoldpark, Maria-Hendrikapark en Zinnialaan.”

In de bloembakken en -perken staan er dit jaar 2 soorten primula’s: de hoge gulden sleutelbloem en de stengelloze sleutelbloem, driekleurige viooltjes en vergeet-me-nietjes. “Die laatste zorgen iets later voor het uitbarsten van de lente. Niet onbelangrijk: het zijn alle vier inheemse planten én goeie bijenplanten. Alles samen gaat het over zo’n 3 miljoen bollen en planten in Oostende.”