Oostende koerst blikt vooruit op 11de editie Leen Belpaeme

30 juli 2019

14u43 20 Oostende Ostende Koerst is al aan een 11de editie toe op 8 september. Wielerclub Bidonvelo organiseert dan een wielerevenement voor fietsliefhebbers uit de regio.

De organisatie van Oostende Koerst heeft een preview gelanceerd naar deze editie van het wielergebeuren. Er is opnieuw een volledig afgesloten parcours op de Oosteroever. Zo kunnen de Locals, alle wielertoeristen (die geen vergunninghouders zijn) die zijn geboren in Oostende, wonen in Oostende of deel uitmaken van een Oostendse wielerclub deelnemen aan een wedstrijd voor ‘Ostendsche’ wielertoeristen. Er is ook Gentlemen Gold Race waarbij de organisatie ongeziene prijzen heeft voorzien bij tussenspurten en voor diegenen die een podiumplaats kunnen bemachtigen in de cat. +40 en -40. Voor de tweede keer is er nog de ‘Corporate Cycling Challenge’ of het officieus BK Bedrijfswielrennen. Een totaalspektakel waarin teams het opnemen tegen elkaar over 3 verschillende disciplines en waarbij elkeen zijn/haar ding kwijt kan. De corporate teams zullen het beste van zichzelf geven in een ploegentijdrit, een spurt en rijden tenslotte een criterium over 45km.

Om het geheel af te maken is er een sfeerdorp ter hoogte van de aankomst met eet- en dranktentjes, merchandising, een photo booth, springkastelen voor de kids en een groots opgezet VIP gebeuren.

Wie wil kan zich nog inschrijven. Alle details vind je terug op www.ostendekoerst.be

Meer over Oostende

sport

sportdiscipline

wielersport