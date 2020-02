Oostende is klaar voor Olympisch kwalificatietornooi basketbal: “Al 12.200 unieke bezoekers hebben ticket besteld” Timmy Van Assche

05 februari 2020

18u11 2 Oostende Donderdag start in de Versluys Dôme het Olympisch kwalificatietornooi in het vrouwenbasketbal. Onze nationale ‘Belgian Cats’ strijden er om een ticket voor Spelen in Tokio van komende zomer. “De basketzaal zal elke dag uitverkocht geraken. En natuurlijk breng dit internationale tornooi een economische return met zich mee voor de horeca”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Er was veel persbelangstelling in het stadhuis voor de voorstelling van het kwalificatietornooi. Daarin neemt België het op tegen Canada, Japan en Zweden. Journalisten van al deze landen zakken dan ook naar Oostende af. Behalve in Oostende zijn er nog gelijkaardige tornooien in het Servische Belgrado en het Franse Bourges. Donderdag beginnen ze eraan, ook op zaterdag en zondag worden er twee- en driepunters gescoord in de Versluys Dôme. “In amper 83 dagen zijn we erin geslaagd om de opbouw van het tornooi netjes af te ronden. Dat is best knap in zo’n korte tijd”, vertelt tornooidirecteur Mark Bogaert. “Voor het tornooi zijn er 58 contracten afgesloten met verschillende wereldwijde omroepen om verslag uit te brengen. We verwachten bovendien 77 verschillende journalisten. En misschien het belangrijkste cijfer: de drie wedstrijddagen zullen uitverkocht zijn. De basketzaal heeft voor dit tornooi een capaciteit van 4.500 bezoekers. We noteren alvast 12.200 unieke, individuele bezoekers.”

Return

Burgemeester Tommelein ziet het internationale tornooi maar wat graag naar de kust komen. “We tonen hiermee dat Oostende en sport perfect samengaan. Vergeet ook niet dat zo’n evenement heel wat economische return met zich meebrengt voor onze hotels en restaurants, niet alleen dankzij de vele bezoekers, maar ook door de nationale ploegen die hier verblijven.” De bondscoach van de Japanse damesploeg, de Amerikaan Tom Hovasse, liet zich alvast positief uit over de stad. “Ik ben hier nooit eerder geweest, maar Oostende is een mooie stad en heeft een leuk strand.”

Extra speciaal

Voor Kim Mestdagh, een van de sterkhouders van onze nationale trots, wordt het tornooi extra speciaal. De uit Ieper afkomstige basketster verwacht heel wat familie op de tribune van de Versluys Dôme. “Mijn mama groeide op in Lombardsijde, bij Middelkerke. Verschillende tantes en nonkels wonen nog aan de kust, onder meer in Oostende. Natuurlijk ben ik hier al eens op vakantie geweest en een match van BC Oostende meegepikt, maar professioneel sporten heb ik hier nog niet gedaan. Dat maakt dit belangrijke kwalificatietornooi natuurlijk wel bijzonder. Mijn familie komt al zeker met een man of dertig kijken. We zijn al een tijdje over en weer aan het ‘appen’ in een groepje en ze beloven alvast veel kabaal te maken.”

2021

Ook opvallend: vrijdag zullen alle spelers van de drie nationale teams samen een zwerfvuil opruimen in de duinen van Raversijde, in samenwerking met de stad en Proper Strand Lopers. Bart Tommelein blik ook wat verder vooruit. “In juni is er ook het wereldkampioenschap paracycling in Oostende en in 2021 is, natuurlijk, het wereldkampioenschap veldrijden. Ook dat zijn internationaal belangrijke organisaties voor onze stad.” Intussen is zelfs al de zoektocht naar vrijwilligers voor dat wereldkampioenschap gestart.