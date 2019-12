Oostende@internet vanaf nu ook in de bibliotheek Leen Belpaeme

26 december 2019

11u33 0 Oostende Honderden cursisten van Oostende@internet hebben hun diploma in ontvangst genomen. Het aanbod van de lessen evolueert mee met de tijd. De cursussen blijven dan ook een ongekend succes en is vanaf januari ook een instuif in de bibliotheek.

“De digitalisering van de samenleving is een feit en de evolutie is niet tegen te houden. Wie mee wil zijn, moet zich bijscholen. In overleg met de directies van de avondscholen sturen we het aanbod voortdurend bij, zodat de cursussen mee zijn met de tijd”, vertelt schepen Hina Bhatti. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben bij de Oostendenaren, zet het project in op toegankelijkheid. “De lessen gaan steeds door op een locatie die gemakkelijk te bereiken is voor iedereen. Vaak is dat een ontmoetingscentrum maar vanaf januari 2020 bieden we tevens een basiscursus ‘PC en internet voor beginners’ aan in de bibliotheek Oostende”, aldus de schepen. Ook de lesmomenten tijdens de dag zijn uitgekozen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze specifieke lessen te kunnen volgen. Wie na de les extra wil oefenen kan terecht in diverse ontmoetingscentra waar de vrijwilligers van Vrij Internet je graag te hulp schieten.

Vanaf vrijdag 24 januari zal een docent van Oostende@internet de Instuif verzorgen in de Bibliotheek Oostende. Je kan er dan van 10 tot 12 uur terecht met elke denkbare vraag over digitale technologie en communicatie. De inschrijvingen voor de cursussen vanaf januari 2020 lopen ondertussen als een trein.