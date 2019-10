Oostende hervormt ontmoetingscentra: “Een warme maaltijd is nu goedkoper, bier en desserts worden duurder” Leen Belpaeme

10 oktober 2019

18u56 0 Oostende Een warme maaltijd in een van de tien Oostende ontmoetingscentra nuttigen, wordt goedkoper. Andere producten, zoals ijsjes en bier, worden dan weer duurder. “Het nieuwe systeem zou socialer en eerlijker moeten verlopen”, zegt schepen van Ontmoetingscentra Maxim Donck.

Het aantal maaltijden dat in de ontmoetingscentra geserveerd wordt, is de jongste jaren sterk gestegen: van 66.672 in 2014 naar 88.193 in 2018. Vooral het aantal maaltijden in de ‘laagste categorie’ met voordeeltarief groeide enorm van 7.337 naar 18.891, een vijfde van het totale aantal is dat.

De tarieven van de maaltijden werden in 2013 al eens aangepast. “Er is nu een wirwar aan tarieven op basis van een beperkt eenmalig inkomensonderzoek. We gaan nu naar vier tarieven. De maaltijden voor niet-Oostendenaars worden 1 euro duurder en zullen 12 euro kosten. Wij moeten als stad immers niet betalen voor mensen die hier niet wonen", licht schepen van Ontmoetingscentra Maxim Donck (N-VA) toe.

“De maaltijden kosten 7,5 euro voor Oostendenaars, dat is een prijs die de kosten dekt. 3 euro kost het voor wie recht heeft op een sociaal tarief en 1 euro voor wie een leefloon of een aanvullende tegemoetkoming geniet. Wie een sociaal statuut heeft, komt automatisch in aanmerking voor het sociaal tarief van 3 euro en moet niet nog eens een inkomensonderzoek ondergaan. Wie geen statuut heeft en toch in aanmerking denkt te komen, kan een attest aanvragen bij het Sociaal Huis. Zo staan ze ook op de radar van het Sociaal Huis om eventueel extra hulp te krijgen.” Op die manier hoopt het stadsbestuur nog beter armoede te detecteren in de stad.

Dranken

Volgens de schepen zullen de meeste bezoekers hetzelfde of minder betalen voor een maaltijd. “Dranken als water, thee en koffie maken we ook goedkoper en zullen voortaan 1 euro kosten in plaats van 1,40 euro. Tot nu zat je met een vreemde prijszetting waarbij de meeste winst gemaakt werd op deze dranken. Voor een Duvel of een Westmalle betaalde je dan weer maar 2 euro. Dat is totaal niet marktconform. We hebben deze dranken dan ook duurder gemaakt naar 2,90 euro. Op het einde van de rit gaan we uit van een ‘break-even’-operatie, maar het systeem zou socialer en eerlijker moeten zijn.”

Eigendommen

De stad zal bij het inkomensonderzoek ook bekijken of de mensen nog een inkomen ontvangen uit een onroerend goed. “We zullen hier strenger voor optreden. Het is natuurlijk moeilijk om iedereen te controleren, zeker als het gaat om eigendommen in het buitenland, maar we zullen er met steekproeven toch streng op toezien dat het systeem niet misbruikt wordt”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Sancties

Er zullen ook sancties zijn voor wie een maaltijd bestelt aan 1 euro, maar niet komt opdagen. “Dit werd tot nu toe niet gecontroleerd. Het heeft nochtans een grote impact, omdat deze maaltijden veel geld kosten aan de stad. We hebben eens een wijk bijgehouden: 26 mensen kwamen niet langs, terwijl er wél een maaltijd was besteld voor hen. Mensen die dit in de toekomst regelmatig doen, zullen geschorst worden”, zegt schepen Maxim Donck.