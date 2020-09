Oostende helpt scholen bij problematiek van onbetaalde facturen Leen Belpaeme

29 september 2020

18u31 0 Oostende Oostende heeft van armoedebestrijding een prioriteit gemaakt en wil nu ook de inspanningen opvoeren om onbetaalde schoolfacturen tegen te gaan. Concreet zal de stad samenwerken met STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen) om beleidsmedewerkers van de scholen te kunnen opleiden tot STOS-trainer. De school Sint-Jozef werkt al langer samen met de organisatie en kon sindsdien de schoolfactuur sterk doen dalen.

“Onder begeleiding van STOS denken we als school na over hoe we drempels kunnen wegwerken voor alle leerlingen. Dat kan met heel concrete zaken zoals de keuze van handboeken of een huur-koopsysteem voor richtingen als haarzorg en schoonheidsverzorging. We konden zo al de schoolfactuur met de helft doen dalen voor haarzorg. Daarnaast is ook preventie heel belangrijk. We moeten er elke dag bij stil staan om de factuur zo laag mogelijk te houden voor de leerlingen, al is het maar door geen kleurenkopies te maken als dat niet echt nodig is omdat die duurder zijn”, vertelt Ann Vergote, directeur van Sint-Jozef.

Voor sommige ouders is 10 euro veel geld. Het is belangrijk dat scholen hiermee rekening houden Schepen Natacha Waldmann

Toch is het aantal openstaande schoolfacturen niet gedaald. “Er zijn veel ouders die het moeilijk hebben, maar zonder de ingrepen zouden het er nog meer zijn.” Schepen Natacha Waldmann erkent het probleem. “Voor sommige ouders is 10 euro veel geld. Het is belangrijk dat scholen hiermee rekening houden. We gaan daarom in zee met STOS om beleidsmedewerkers van de scholen te kunnen opleiden tot STOS-trainer. Daarnaast worden ook andere professionals uit het OCMW, het CAW, Samenlevingsopbouw of erkende verenigingen waar armen het woord nemen uitgenodigd om aan deze opleiding deel te nemen. Via een begeleidingstraject met een Oostendse basis- of secundaire school worden praktijk en theorie gecombineerd tijdens het trainingsjaar”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Dat de aanpak van STOS werkt, bewijzen de cijfers van de 90 Vlaamse en Brusselse scholen die al aan een Train-de-Trainer-opleiding deelnamen. Zo had 29 procent van de scholen een daling van de onbetaalde schoolfacturen.