Oostende heeft voorlopig alles onder controle: “We nemen geen bijkomende maatregelen meer” Leen Belpaeme

09 augustus 2020

11u59 6 Oostende Na een chaotische morgen werd in Oostende beslist om het station dan toch niet te sluiten. De situatie in de binnenstad wordt, net als de voorbije dagen, van nabij opgevolgd maar er zijn geen bijkomende maatregelen genomen. Er is wel een afspraak met de NMBS om de capaciteit van de treinen te beperken tot maximum 10.000 reizigers.

Oorspronkelijk hadden Knokke en Blankenberge aangekondigd dat ze hun stations zouden sluiten. In dat geval zou ook Oostende hun station sluiten. “We hadden daarover al een overeenkomst met de bevoegde minister”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Maar achteraf hebben de andere kustgemeenten in overleg met de gouverneur beslist om toch niet te sluiten daarom doen wij dat ook niet. We gingen sluiten omdat er een pré-alarmfase was ingetreden als Knokke en Blankenberge wel op slot waren. Op dat moment is er een groter risico in Oostende. Met de NMBS is wel afgesproken dat alle treinen richting Oostende niet meer dan 80 procent van de capaciteit mogen hebben. Dat betekent dat overvolle treinen uitgesloten zijn. Ook de duidelijke afspraak dat er geen extra treinen bovenop de bestaande uurregeling worden ingelegd zodat de capaciteit van 10.000 reizigers in Oostende het maximum zal zijn. Op die manier kunnen de mensen nog op een ernstige manier spreiden over de stranden.”

Vanmorgen kwamen al duizenden reizigers toe in Oostende. “Het ziet er naar uit dat het vandaag minder druk zal zijn en dat de capaciteit van 100 procent niet overschreden wordt. Wat de voorbije dagen wel het geval was”, zegt Tommelein.