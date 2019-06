Oostende heeft met ‘Tuinen van Stene’ eerste landbouwpark van Vlaanderen Timmy Van Assche

08 juni 2019

20u37 1 Oostende Met de Tuinen van Stene opent een gebied van maar liefst 35 hectare dat veel meer is dan zomaar een nieuw park. De site vormt een innovatief voedsel -en landbouwpark dat deel uitmaakt van het Groen Lint.

De Tuinen van Stene liggen langs de Steensedijk, nabij polderdorpje Stene, de Snaaskerkepolder en het Sint-Andreasinstituut. De officiële aanleg begon eind 2017, maar al lang daarvoor werden plannen gesmeed om dit onbekend stukje Oostends groen te ontsluiten en in te richten. De site bestaat uit vier delen. Vooreerst is er de poldertuin met de intussen bekende Biopluktuin. Zo’n tweehonderd leden oogsten er wekelijks hun aandeel dat door een bioboer geplant en verzorgd wordt. In het najaar wordt hier een grote boomgaard aangeplant. Verder is er ook een imposante pergola van 20 meter lang, die binnenkort druivelaars en rabarber krijgt, en picknicktafels. Verder is er het waterweidelandschap dat er nog steeds uitziet zoals in de achttiende eeuw: natte weilanden met schapen die met elkaar verbonden zijn met de sloot Zwienesteert. In juli worden dan weer testakkers ingericht, waar nieuwe gewassen zullen geteeld worden die via de korte keten bij het grote publiek zullen komen. En tot slot komt er achter de lange sliert winkels langs de Torhoutsesteenweg een ruim fietspad met uitkijktoren van 20 meter hoog in het kader van Horizon 2025 van Westtoer. Kortom: de Tuinen van Stene zijn geen traditioneel park, maar wel een voedsel- of landbouwpark voor de stad.

Ruimte voor ontmoeten

De stad Oostende heeft de ambitie om stadslandbouw een volwaardige plaats te geven binnen haar openbaar domein binnen het Groen Lint. Het landbouwpark Tuinen van Stene is niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars geworden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw. “Het project wordt zeker ook een plaats om te ontspannen en een echte ‘verblijfsplek’", zegt landschapsarchitect Eli Devriendt. “Een ruimte die kan dienen als openluchtklas, maar ook als plaats voor ontmoetingen.”

“Uniek”

“Het project moet landbouwers en stedelingen dichter bij elkaar brengen”, pikt schepen Björn Anseeuw (N-VA) in. “Er wordt ingespeeld op ecologie, landbouwproductie en sociale en maatschappelijke aspecten. Het idee voor dit landbouwpark ontsproot uit het project Groen Lint, een fiets- en wandeltraject dat als groene route van open ruimtes te kustlijn van Oostende verbindt met plaatsen aan de stadsrand. Het idee van dit voedsel- en landbouwpark is zeer innovatief: er zijn nauwelijks voorbeelden van een park dat een volwaardige groenruimte is en tegelijk functioneert als landbouwgebied en laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.” Anseeuw wijst er ook op dat de weilanden bewust niet vol verharde paden ligt en dat ze als buffer dienen voor overvloedige regenval. En door bestaande waterlopen opnieuw open te leggen, zoals de Zwienesteert dus, krijgt de biodiversiteit een boost. “De Tuinen van Stene zijn een ultiem voorbeeld van langetermijndenken met oog op klimaat, mobiliteit, stadslandbouw, natuurbehoud en sociale cohesie”, aldus nog de schepen.

“Geschiedenis schrijven”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) besluit. “In de stad heeft beton een te groot aandeel gekregen. Niet voor niets staat vergroening met een stip aangeduid in ons bestuursakkoord. Groene ruimte wakkert het sociale leven aan. Men beweert dat de weelderige tuinen van Babylon allicht nooit hebben bestaan, maar laat ons hier alvast lokale geschiedenis schrijven en de Tuinen van Stene uitbouwen tot een voorbeeld.”