Oostende heeft de derde hoogste werkloosheidscijfers van Vlaanderen Leen Belpaeme

06 januari 2020

17u10 0 Oostende Oostende heeft de derde hoogste werkloosheidsgraad van Vlaanderen met 10,2 procent, dat blijkt uit de jaarstatistieken van de VDAB. Enkel Antwerpen en Turnhout doen nog slechter. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 6 procent.

De werkloosheidsgraad - het aantal werklozen ten opzichte van de totale bevolking op actieve leeftijd, is ook in andere kustgemeenten zoals De Panne (8,6 procent) en Blankenberge (8,4 procent) slechter dan gemiddeld. De werkloosheid in Oostende ligt traditioneel hoog. Er is wel een daling tegenover het jaar ervoor. De werkloosheidsgraad is met 10,2 procent iets gedaald tegenover 10,8 procent in 2018. Het probleem is de stad dan ook niet onbekend. Dit najaar werd een arbeidspact voorgesteld met 30 acties om de problematiek aan te pakken. Het Economisch Huis Oostende vzw bundelt hiervoor de krachten met Stad Oostende, projectvereniging Perspectief en VDAB. In Lo-Reninge (1,8%) lag dat percentage overigens het laagst.