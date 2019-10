Oostende hangt lakens uit tegen armoede Leen Belpaeme

14 oktober 2019

13u58 0 Oostende Oostende wil in deze legislatuur werk maken van een doorgedreven armoedebeleid. 17 oktober is traditioneel de werelddag van verzet tegen extreme armoede. De stad wil van deze week gebruik maken om ook het draagvlak rond de problematiek te vergroten.

“Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was armoedebestrijding een echt thema. En het nieuwe stadsbestuur zal dan ook stevig inzetten op armoedebeleid. Er is met de sector en vele belanghebbenden hard gewerkt aan strategische visie, die nu binnenkort zal vertaald worden in een armoedebeleidsplan. Er zal concreet ingezet worden op een aantal hefbomen om te werken aan kansarmoede”, zegt Natacha Waldmann, schepen van Welzijn. Om de problematiek zichtbaar te maken zullen er deze week witte lakens uitgehangen worden aan stadsgebouwen. “Witte lakens staan hierbij symbool voor extreme armoede, maar ook voor samenhorigheid en solidariteit om armoede aan te pakken. Op verschillende plaatsen in de stad kan je gedurende de hele week witte lakens uit het raam zien hangen. Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen”, verduidelijkt Waldmann.

De stad roept de bevolking op om mee te doen. lokaal bestuur hangt zelf witte lakens uit aan Stadsgebouwen zoals het Stadhuis, Sociaal Huis, de Antenne en het Doorgroeihuis. Uniek is dat we in de wijken zelf ook aanwezig willen zijn met dit signaal. “Alle ontmoetingscentra zullen ook wit kleuren”, zegt schepen Maxim Donck.