Oostende geeft 100.000 euro aan samenwerking maatwerkbedrijven en wil sociale economie boosten Leen Belpaeme

15 april 2020

17u34 0 Oostende De sociale economie, meer specifiek de maatwerkbedrijven van Oostende, geven aan meer dan 800 personen werk. Stad Oostende kent nu 100.000 euro toe aan een project waarbij drie maatwerkbedrijven samenwerken binnen een werkgeversassociatie.

“Om specifieke projecten binnen deze sector te ondersteunen en op die manier extra mensen aan het werk te helpen, hebben we vorig jaar de projectoproep Sociale Economie in het leven geroepen”, legt Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) uit. De projectoproep die Stad Oostende uitschreef was erop gericht om bedrijven in de sociale economie te ondersteunen voor innoverende projecten rond bijkomende tewerkstelling, die zonder toelage niet zouden kunnen bestaan. De nadruk lag ook op samenwerken, al dan niet met de reguliere bedrijven. “Het eerste project is een samenwerking tussen de verschillende maatwerkbedrijven van Oostende waardoor die extra tewerkstellingsplaatsen kunnen waargemaakt worden. In de huidige coronacrisis kan dit project zeker een nuttige bijdrage leveren.”

Sterke sector

Met de werkgeversassociatie willen Oesterbank, Kringwinkel Kust en vzw De Duinenwacht hun werking volwaardig op elkaar afstemmen, gezamenlijke projecten uitwerken en nieuwe activiteiten ontwikkelen. “Samenwerken is de toekomst. Overhead en opgedane kennis delen maakt de sociale economie in onze regio een sterke sector”, zegt directeur van Oesterbank Luc Rosseel. “Zo zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen en kunnen we een volwaardige toekomst verzekeren voor een doelgroep die het al moeilijk heeft om lokaal aan de slag te geraken. Dit is een waardevol initiatief.”