Oostende gaat voor toegankelijke stranden Leen Belpaeme

29 november 2019

10u13 3 Oostende Toegankelijkheid staat hoog op de agenda van het nieuwe stadsbestuur en dat blijkt nu ook uit de meerjarenplanning. Zo wil de stad veel meer toegankelijke stranden maar ook een speelplein dat aangepast is aan zo veel mogelijk beperkingen.

“We willen werk maken van een gedragen, horizontaal en participatief beleid over alle beleidsdomeinen heen”, zegt schepen Hina Bhatti (Open VLD) “We voeren daarom de toegankelijkheidstoets in. Of het nu om gebouwen, straten of evenementen gaat, we houden van bij de opstart van projecten rekening met de toegankelijkheidsvoorwaarden. Elk jaar maken we een extra stuk strand toegankelijk voor iedereen door het aanleggen van strandmatten. We zullen daarvoor starten in Mariakerke waar tijdens de zomermaanden nu al Zon, Zee, Zorgeloos wordt georganiseerd. Er loopt nu al een betonnen pad naar het strand, maar deze stopt ver van de waterlijn. Op die manier ontneem je mensen met een beperking één van de basisactiviteiten in een kuststad als Oostende”, zegt de schepen.

Er komen speeltoestellen op het openbaar domein voor kinderen met een beperking. “We zullen op minstens één speelplein in Oostende kijken voor aangepaste speeltoestellen voor verschillende beperkingen. We voorzien ook aangepaste sportinfrastructuur en sportmateriaal en investeren in G-sport aan zee. Het middenveld dat de belangen vertegenwoordigt van mensen met een beperking ondersteunen we en we sensibiliseren de Oostendenaars met campagnes waarin mensen met een beperking de hoofdrol spelen.”